За «Ладой» выстроились «китайцы»: Российский авторынок вернулся в пятерку европейских лидеров

Россия по продажам авто поднялась уже на пятое место в Европе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На чем теперь ездить будем? Год назад этот вопрос часто звучал в разговорах российских автолюбителей. Ситуация казалась катастрофической - уход из России западных автомобильных брендов, закрытие заводов, перебои с поставками любых товаров из-за рубежа… В результате падение продаж новых автомобилей в апреле 2022 года составило почти 80% (см. «Сравним»). Но прошел год, и хотя продажи машин в России еще далеки от уровня 2021 года, ситуация явно изменилась в лучшую сторону. Об этом говорят данные, которые приводит аналитическое агентство «Автостат». В минувшем апреле в стране было продано 75 622 новых легковых автомобиля – это почти в два с половиной раза больше, чем в том же месяце 2022 года, и на 5 с лишним тысяч лучше мартовских показателей (в марте 2023-го было продано 69 913 машин).

Продажи новых машин в России Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Таким образом Россия по продажам авто поднялась уже на пятое место в Европе, уступив место Германии, Великобритании, Франции и Италии. Испанию нам удалось обойти с небольшим преимуществом (см. «Конкретно»).

Топ-6 рынков-лидеров по продажам авто в Европе Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Нынешняя позиция нашей страны в еврорейтинге в целом соответствует тенденциям последних лет. Например, по итогам допандемийного 2019 года Россия так же занимала 5-е место – за год в стране было продано 1 млн 630 тысяч автомобилей. Хотя в отдельные месяцы России удавалось добраться и до второй строчки неофициального рейтинга.

Зато список самых продаваемых марок изменился разительно (см. «Только цифры»). Лидером по-прежнему остается «Лада», чья доля в этом апреле превысила 33% (львиная доля продаж приходится на Lada Granta). А вслед за отечественной машиной выстроились «китайцы», которые еще совсем вообще не попадали в первую десятку – Chery, Geely и Haval. Раньше место в топе неизменно занимали KIA, Hyundai и Renault. Эксперты полагают, что китайские бренды продолжат и дальше вытеснять конкурентов. Кстати, к лидерам потихоньку подтягивается и «Москвич», созданный на базе опять-таки китайской марки JAC. В апреле было реализовано 969 автомобилей, что вдвое выше показателей мартовских продаж.

ТОП-10 марок по продажам новых автомобилей в апреле 2023 года Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

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