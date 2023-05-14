В Турции отметили высокую явку на выборах президента: Когда ждать результаты

Граждане Турции активно идут на пункты голосования. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

…- Сергей Борисович, здравствуйте еще раз! Продолжим…

- Я готов.

- Что ещё можно добавить к тому, о чем мы уже с вами рассказали… На выборах президента и парламента Турции - аншлаги, рекордная явка, необычный колорит. Плюс ваш прогноз - явка будет 80%. Что еще можно к этому добавить?

- Перевалили за 50% (речь о явке избирателей на участках для голосования. - А.Г.) уже давно, пару часов назад, и поэтому идут к тому рубежу, о котором я сказал.

То есть, может быть, и не точно 80%, но близко к этому, скорее всего, будет. Потому что очереди не уменьшаются. Люди стоят, причем, по часу - полтора, чтобы непременно отдать свой голос. И тут есть следующие такие любопытные наблюдения.

- Интересно…

- Вот лидер оппозиции сказал, что судьбу Турции, судьбу голосования, решат женщины и молодежь.

- Давайте ещё раз, чтобы никому не было обидно, назовём его имя. Имя конкурента президента Эрдогана.

- Кемаль Кылычдароглу. Это - лидер Национального альянса, объединения из шести партий. И, действительно, обе эти категории (женщины и молодежь) - находятся в большинстве в Турции. И эти демографические обстоятельства довольно серьезны. На протяжении последних 20 лет в Турции развивались параллельно два процесса.

С одной стороны, продолжалась мягкая европеизация населения - в крупных городах… А, с другой, — мягкая реисламизация.

Потому что, Эрдоган возрождал в стране позиции ислама. Но - в мягкой такой, модернизированной форме.

В итоге, эти два процесса как бы привели к такому значительному расхождению в мировоззрении всего населения.

И вот интересно смотреть сейчас на турецких женщин, которые голосуют…

- Да? И что же в них интересного?

- Да можно примерно себе представить, кто за кого…

- То есть?

- Потому что, — если женщина в головном платке, в хиджабе или в каком-то ином стилизованном таком головном уборе, то, скорее всего, это креатура Эрдогана.

А, если представительница слабого пола - в таком ярком европейском макияже и без платка, то, наверное, за оппозицию голосует.

Вот такие любопытные внешние наблюдения.

112-летняя Гулия Доган настояла, чтобы проголосовать на участке вместе с внуками и правнуками. Фото: из социальной сети

- Да уж…

- Надо сказать, что и тех, и других - примерно поровну.

- Вы сказали, что итоги голосования мы сможем узнать только в понедельник, 15-го, во второй половине дня. Это правда?

- Официальные итоги, — да. Потому что где-то, примерно, в пять будут закрываться избирательные участки и до девяти вечера нельзя оглашать результаты экзит-полов.

Считать голоса будут всю ночь.

Причем, тут невероятный энтузиазм добровольцев, помогающих наблюдать за выборами… А ещё несколько тысяч юристов записались бесплатно наблюдать за ходом избирательной кампании.

И потом - сам подсчёт - довольно трудоемкая процедура,

Потому что, бюллетени - в конвертах.

То есть, избиратель не просто бросает бюллетень. А - сначала отмечает в нем то, что нужно, потом кладёт его в конверт, сам запечатывает его, и только уже после этого опускает в урну для голосования.

Представляете, какая это трудоемкая процедура - подсчёт голосов!

- И когда же будут итоги?

- Тем не менее, как утверждает избирательная комиссия Турции, завтра (в понедельник, 15-го) к полудню официальные данные - предварительные - будут уже готовы.

- И завтра, в обед, мы с вами тогда свяжемся.

- Конечно…

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Сергей Станкевич - корреспондент Радио «КП» из Стамбула:

- Исторический рекорд! Явка на выборах в Турции составила 93,6% от всех, имеющих право голоса. Столько ещё не было никогда.

Тем временем востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.