В Турции отметили высокую явку на выборах президента: Когда ждать результаты

Граждане Турции активно идут на пункты голосования.
Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО
…- Сергей Борисович, здравствуйте еще раз! Продолжим…
- Я готов.
- Что ещё можно добавить к тому, о чем мы уже с вами рассказали… На выборах президента и парламента Турции - аншлаги, рекордная явка, необычный колорит. Плюс ваш прогноз - явка будет 80%. Что еще можно к этому добавить?
- Перевалили за 50% (речь о явке избирателей на участках для голосования. - А.Г.) уже давно, пару часов назад, и поэтому идут к тому рубежу, о котором я сказал.
То есть, может быть, и не точно 80%, но близко к этому, скорее всего, будет. Потому что очереди не уменьшаются. Люди стоят, причем, по часу - полтора, чтобы непременно отдать свой голос. И тут есть следующие такие любопытные наблюдения.
- Интересно…
- Вот лидер оппозиции сказал, что судьбу Турции, судьбу голосования, решат женщины и молодежь.
- Давайте ещё раз, чтобы никому не было обидно, назовём его имя. Имя конкурента президента Эрдогана.
- Кемаль Кылычдароглу. Это - лидер Национального альянса, объединения из шести партий. И, действительно, обе эти категории (женщины и молодежь) - находятся в большинстве в Турции. И эти демографические обстоятельства довольно серьезны. На протяжении последних 20 лет в Турции развивались параллельно два процесса.
С одной стороны, продолжалась мягкая европеизация населения - в крупных городах… А, с другой, — мягкая реисламизация.
Потому что, Эрдоган возрождал в стране позиции ислама. Но - в мягкой такой, модернизированной форме.
В итоге, эти два процесса как бы привели к такому значительному расхождению в мировоззрении всего населения.
И вот интересно смотреть сейчас на турецких женщин, которые голосуют…
- Да? И что же в них интересного?
- Да можно примерно себе представить, кто за кого…
- То есть?
- Потому что, — если женщина в головном платке, в хиджабе или в каком-то ином стилизованном таком головном уборе, то, скорее всего, это креатура Эрдогана.
А, если представительница слабого пола - в таком ярком европейском макияже и без платка, то, наверное, за оппозицию голосует.
Вот такие любопытные внешние наблюдения.
112-летняя Гулия Доган настояла, чтобы проголосовать на участке вместе с внуками и правнуками.
Фото: из социальной сети
- Да уж…
- Надо сказать, что и тех, и других - примерно поровну.
- Вы сказали, что итоги голосования мы сможем узнать только в понедельник, 15-го, во второй половине дня. Это правда?
- Официальные итоги, — да. Потому что где-то, примерно, в пять будут закрываться избирательные участки и до девяти вечера нельзя оглашать результаты экзит-полов.
Считать голоса будут всю ночь.
Причем, тут невероятный энтузиазм добровольцев, помогающих наблюдать за выборами… А ещё несколько тысяч юристов записались бесплатно наблюдать за ходом избирательной кампании.
И потом - сам подсчёт - довольно трудоемкая процедура,
Потому что, бюллетени - в конвертах.
То есть, избиратель не просто бросает бюллетень. А - сначала отмечает в нем то, что нужно, потом кладёт его в конверт, сам запечатывает его, и только уже после этого опускает в урну для голосования.
Представляете, какая это трудоемкая процедура - подсчёт голосов!
- И когда же будут итоги?
- Тем не менее, как утверждает избирательная комиссия Турции, завтра (в понедельник, 15-го) к полудню официальные данные - предварительные - будут уже готовы.
- И завтра, в обед, мы с вами тогда свяжемся.
- Конечно…
Сергей Станкевич - корреспондент Радио «КП» из Стамбула:
- Исторический рекорд! Явка на выборах в Турции составила 93,6% от всех, имеющих право голоса. Столько ещё не было никогда.
Тем временем востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.