Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале Россия-1 сделал ряд важных заявлений в интервью Павлу Зарубину.

КИЕВ ПРИЧАСТЕН К ТЕРРОРУ

По словам Пескова, власти нашей страны уверены в прямой причастности украинского руководства к нападениям на россиян. Официальный представитель Кремля так ответил на вопрос о том, как собирается реагировать Москва на заявления начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о необходимости убивать россиян по всему миру. Которое по времени почти совпало с покушением на писателя Прилепина, хотя Буданов комментировал причастность ГУР к другому преступлению - убийству журналистки Дугиной.

- Украинские власти стали вдохновителем и исполнителем убийства россиян - сообщил Песков, — Украина стала государством - спонсором терроризма де факто. И конечно, нам нужно дальше выстраивать нашу линию с учетом таких действий.

Пресс-секретарь президента России добавил:

- Конечно, наши спецслужбы знают, что делать после таких заявлений.

Дмитрий Песков также сообщил:

- Это заявление господина Буданова лишний раз подтверждает правильность решения президента Путина начать специальную военную операцию.

ПОБЕДУ НЕ ОТМЕНЯТ

На Западе нервно, а в Киеве просто истерично отреагировали на приезд в Москву на парад Победы лидеров семи стран СНГ.

- Народы бывшего Советского Союза считают 9 Мая одним из главных праздников, — ответил Песков на вопрос о столь неадекватной реакции, — Во многих странах СНГ празднуют этот день.

И потому приезд лидеров дружественных нам стран-соседей на этот общий праздник пресс-секретарь посчитал вполне естественным.

ПАРТНЕРСТВО НА КАВКАЗЕ

Из глав трех закавказских республик в российской столице 9 мая был армянский премьер-министр Пашинян. Песков сообщил, что у партнерских отношений Москвы и Еревана хорошие перспективы, хотя есть некоторые сложности.

- Они по-прежнему складываются как партнерские отношения, продвинутого партнерства, особые отношения, которые имеют глубокие исторические корни, — заметил официальный представитель Кремля, — Мы убеждены, что они имеют и блестящее будущее. Безусловно, есть определенные чувствительные моменты.

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.