Краснодарский край: «элит» растет, «эконом» падает

В Сочи тренд на рынке недвижимости сместился в сторону премиальных объектов. Фото: Пресс служба AVA Group

ПЛЮС 40 ПРОЦЕНТОВ

- Татьяна, Краснодарский край – уникальный регион, в котором развитие рынка недвижимости и индустрии гостеприимства не просто взаимосвязаны, но и практически неотделимы друг от друга. Какие тренды наблюдаются сегодня на этом, можно сказать, общем рынке?

- Сегодня, если говорить о курортной недвижимости, тренд сместился в сторону премиальных объектов, особенно явно это прослеживается в Сочи, что неудивительно, ведь это всесезонный курорт. На рынке Сочи сформировался устойчивый дефицит недвижимости класса «премиум» и «элит», что повлекло за собой увеличение спроса на 40%. Для сравнения, спрос на недвижимость «комфорт» класса стабилизировался.

Татьяна Фоменко: «Особой популярностью среди покупателей премиальной недвижимости пользуются апарт-отели, где есть возможность совмещать отдых в Сочи и получение дохода». Фото: Пресс служба AVA Group

Мы прогнозируем, что тренд на недвижимость «бизнес», «премиум» и «элит» класса сохранится и в дальнейшем. Драйверами к такому росту являются: локация и мягкие климатические условия, растущий туристический поток и ограничения путешествий по миру, развитие транспортной инфраструктуры, сформировавшийся дефицит предложений такого класса.

Особой популярностью среди покупателей премиальной недвижимости пользуются апарт-отели, где есть возможность совмещать собственный отдых в Сочи и получение пассивного дохода. И, как следствие, в тренде сильный отельный оператор, который способен обеспечить не только заполняемость апартаментов, но и сохранить их в первозданном виде, обеспечить сервис премиального уровня. Не секрет, что российские гости самые требовательные, все это заставляет отельеров переформатировать свои подходы к сервису и набору услуг.

Что касается недвижимости в Краснодарском крае в сегменте массового потребления, то была и сохраняется тенденция смарт-потребления. Покупатели выбирают компактную недвижимость по доступной цене, но в проектах с развитой инфраструктурой.

Российские гости - самые требовательные. Фото: Пресс служба AVA Group

- Верно ли то, что сегодня в приоритете у покупателей не количество квадратных метров, а качество не только самого жилья, но и окружающей его среды?

- Это, можно сказать, еще один тренд и запрос потребителя. Девелоперы, изучая потребительские предпочтения, безусловно следуют за такими запросами. Именно поэтому проекты сегодня предусматривают не только строительство дома, но и создание инфраструктуры. Сегодня объекты жилого назначения не могут быть реализованы без соответствующей инфраструктуры: школы, детские сады, магазины, комфортное благоустройство с учетом интересов всех жителей.

Так, например, наш жилой комплекс «Горный квартал» в Сочи создается по принципу персонального курорта в городской черте. Кроме домов в шаговой доступности строится большая общеобразовательная школа, своя коммерческая инфраструктура и современные МАФы, терренкур для пеших прогулок, площадка для йоги, небольшой кинотеатр под звездами, стена для скалолазания, романтичная аллея для променадов и многое другое. Другой наш проект в Сочи ЖК «Кислород» предусматривает в шаговой доступности эко-парк площадью 4,5 Га, кроме того, образовательный кластер, коворкинг-зону и даже поликлиническое отделение на территории, в проекте малых архитектурных форм мы учитываем нейродинамический подход, основанный на развитии детей через движение. А в ЖК «Летний» в Сочи мы обустраиваем набережную вдоль реки Кудепста.

Кроме всего прочего активно развивается программа клиентской лояльности, много внимания уделяется развитию среды добрососедства, работе управляющей компании, поскольку именно правильная эксплуатация и сервис в том числе определяют качество жизни жителя. Т.е. сегодня застройщик не строит просто дом, а создает в проекте образ жизни, продумывая все пожелания покупателей.

Застройщики отмечают востребованность сервисных апартаментов. Фото: Пресс служба AVA Group

ОКУПАЕМОСТЬ ОТ СЕМИ ЛЕТ

- Население Краснодарского края постоянно увеличивается за счет жителей других регионов. Россияне активно приобретают жилую недвижимость в Краснодаре и курортных городах. Причем, все больше становится тех, кто стремится не переезжать на постоянное место жительства, а приезжать на отдых или по работе на несколько недель в году, в остальное время сдавая свое жилье в наем. Люди хотят иметь возможность отдохнуть и остаться жить, как только возникнет такое желание. Какие варианты для этого есть сегодня?

- Наиболее востребованы сервисные апартаменты. Сейчас мы реализуем проект на курорте Роза Хутор, где проводим реновацию апарт-отеля на высоте 560 метров. Сейчас он называется LeePrime Residences Polyana Sochi. Ликвидный проект с высокой доходностью от 7 до 14% годовых и профессиональным отельным оператором, который входит в состав AVA Group – LeePrime Group. Мы изменили концепцию комплекса, дизайн всех помещений, включая лобби первого этажа. Клиент, приобретая такие апартаменты, может заключить договор сервисного управления и получать пассивный доход, при этом договор предусматривает временные слоты, когда сам резидент может здесь провести свой отпуск. Таким образом, окупив свою недвижимость за 7-10 лет, можно проводя отпуск в Сочи одновременно получать пассивный доход от инвестиционных вложений. Сегодня это один самых ликвидных вариантов вложений.

- Как правильно выбрать инвестиционные апартаменты? Какие пакеты услуг могут и должны предоставлять девелоперы, которые предлагают сегодня такие продукты?

- Есть несколько успешных составляющих при покупке любого объекта недвижимости: локация, репутация, цена, инфраструктура, планировка. В случае с инвестиционными апартаментами критерии ровно те же, но для апартаментов есть еще один – профессиональный отельный оператор, который сможет грамотно управлять объектом недвижимости.

В нашем случае управление комплексом апартаментов будет осуществлять отельный оператор LeePrime Group, который имеет как многолетний опыт работы в сфере гостеприимства, так и за годы работы сформировал штат действительно профессиональных кадров с опытом работы в международных компаниях.

Один из важных вопросов для инвестора – расчет ставки годовой прибыли и срок окупаемости. Наш отельный оператор предлагает несколько программ, которыми можно ознакомиться в офисе компании.

Кроме всего прочего имеет значение программа клиентской лояльности для гостей и резидентов. В нашем случае кроме стандартных предложений мы разработали единую программу лояльности, которая позволит гостям и резидентам пользоваться услугами всей сети от санаторно-курортного обслуживания и преференций при регистрации гостя до решения любых вопросов консьерж службой - в итоге получилось уникальное меню сервисов. Дополнительно в случае заключения договора доверительного управления будет предложена меблировка апартаментов в соответствие с уровнем объекта, что безусловно повысит привлекательность предложения.

Застройщик создает для клиента полную эко–систему, которая позволит жить, работать, отдыхать и заботиться о своем здоровье. Фото: Пресс служба AVA Group

ЛЕЧЕНИЕ И ОТДЫХ

- Краснодарский край укрепляет свои позиции одного из ключевых центров внутреннего российского туризма. Ежегодно в регион приезжают миллионы туристов, чтобы отдохнуть и поправить здоровье. Какие новые возможности для этого предоставляют девелоперы и отельеры, которые работают в регионе? Можно ли сказать, что в новых отелях сегодня можно пройти санаторный курс оздоровления? В каких городах края имеются и строятся подобные отели?

- Каждый год становится новым рекордом по посещаемости курортов Краснодарского края. Это говорит о том, что наши курорты должны развиваться и открываться новые объекты размещения. Кроме указанных выше проектов мы ведем строительство санатория «Медвежий угол» в Сочи, завершение строительства запланировано в 2024 году. Сервис 5-звездочного отеля здесь дополнят уникальные программы лечения и диагностики, spa – процедуры и многое другое. Медицинское направление AVA Group – LeePrime medical основано на принципах превентивной медицины и осознанного отношения к своему здоровью. На высоте 1100 метров в 2024 году гостей примет 5* отель LeePrime Ski club Estosadok Sochi, который откроется после реновации бывшего отеля Rosa Village на курорте Роза Хутор. Здесь можно будет не только получить первоклассный сервис по размещению, но и воспользоваться услугами spa-центра и, безусловно, зимой это горнолыжные трассы, а летом пешие прогулки.

Таким образом, реализуя проекты разных направлений, мы создаем для нашего клиента полную эко – систему, которая позволит жить, работать, отдыхать и заботиться о своем здоровье. Для комфортного использования всех сервисов AVA Group клиентам будет доступно мобильное приложение, которое позволит от момента покупки пользоваться программой лояльности, в дальнейшем управлять своей недвижимостью.