14 мая в Турции прошли выборы президента. Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Предварительные результаты выборов в Турции 14 мая 2023 года

После обработки 30% бюллетеней на президентских выборах в Турции лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом более 53%, сообщили местные телеканалы. Его основной соперник, кандидат от объединённой оппозиции Кемаль Кылычдароглу набирает 40%. Кандидат от правого «Альянса «АТА» (ататюркистов) Синан Оган – 5,4%.

Как прошло голосование на выборах в Турции

Ещё за пару месяцев до выборов многие говорили мне полушёпотом: «В день выборов лучше из дома особо не выходить из дома. Будут ужасные беспорядки…»

Однако сегодня вся Анкара представляет собой полнейшее спокойствие. В обоих штабах главных претендентов царит расслабленность и умиротворение, словно в аэропорту перед вылетом в жаркие страны на отдых: журналисты неторопливо устанавливают многочисленные камеры для вечерних съёмок, депутаты, их помощники и волонтёры прогуливаются по пустынной пока территории… Даже полиции немного – лишь несколько машин за забором.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

В коридоре правящей Партии справедливости и развития (ПСР) щебечут молоденькие девчушки в платках и без:

- Мы – члены молодёжного крыла ПСР! Пришли сюда работать волонтёрами! После пяти вечера начинается подсчёт голосов: наши наблюдатели их других округов будут сообщать нам результаты подсчётов на их участках, а мы здесь будем вести собственный подсчёт на базе полученных от них данных. Да, у нас будет подсчёт, параллельный с Избиркомом. Надеемся, наш башкан (глава, президент) Реджеп Тайип Эрдоган победит!

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

В стане оппозиции тоже спокойно и скучно, но коллеги-журналисты из турецких СМИ скептически встретили мою ленточку с надписью «Администрация президента Турции», на которой у меня на груди болтается пресс-карта:

- А вот эту ленту лучше снять… Здесь не приветствуется всё, что относится к нынешнему президенту. У вас нет другой?... Вот, возьмите, – мне протягивают простую красную ленточку без опознавательных знаков.

Рядом стоит длинная очередь внутрь здания – это тоже добровольные помощники на подсчёт голосов. В отличие от молодых партийцев ПСР, стать добровольцем оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) можно, зарегистрировавшись на сайте. «Уверены в победе нашего кандидата Кемаля Кылычдароглу. Мы здесь, чтобы поддержать его, молодёжь за него», — говорят молодые ребята в очереди.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Спокойная весёлость даже на лицах полицейских. Они оборачиваются на малейшее обращение с уже сияющей улыбкой и готовностью помочь:

- Что вы хотите? Вызвать такси? Перейти через дорогу? Пресса? Минуточку, сейчас всё узнаем, поможем, организуем!

Правда, от провокационного вопроса «Кто, по-вашему, победит?» они уклоняются: «Пусть победит Турция!» - отвечают.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Настоящий аншлаг царит у здания Выставочного центра Анкары Конгрессиум – здесь подсчитывают голоса тех, кто проголосовал за границей. Сотни людей, в основном, молодых, толпятся на улице и томятся в очереди на вход в здания:

- Мы все добровольцы. Сюда поступили бюллетени из разных стран мира, где уже проголосовали наши соотечественники. Сейчас мы будем помогать в их обработке, — говорит один парень из очереди.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Но самые говорливые, как всегда, таксисты.

- Эрдоган всем надоел. Сколько можно – у меня сыну 20 лет, он всю жизнь другого лица по телевизору не видел! Вы цены видите в магазинах? Как можно допускать такую инфляцию? Пять лет назад, когда Эрдоган получил единоличную власть, он обещал, что Турция будет жить как Германия. Ну, пять лет прошло – где Турция, и где Германия? Понятно, что президента пора менять.

- А что вы ждёте от Кылычдароглу?

- Кто его знает. Посмотрим. Но в любом случае, нельзя говорить «заменить Эрдогана некем». Никто не вечен. А не понравится Кылычдароглу – сменят и его.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

На избирательных участках, открытых в местных школах, тоже тишь да гладь. Приходят семьями, с колясками, привозят даже инвалидов в креслах, хотя они имеют право проголосовать дома с помощью переносных урн.

- У нас с утра было очень много народа, — говорит член избирательной комиссии в столичном районе Чанкая. – Всё тихо, спокойно, достойно. Никаких нештатных ситуаций, в сами видите. Каждый гражданин регистрируется, берёт печать со словом EVET («да» - тур.) и ставит в одно из полей на бюллетенях.

Я замечаю, что урна переполнена жёлтыми конвертами так, что граждане с трудом запихивают туда свои бюллетени.

- До конца голосования ещё несколько часов, вы будете менять урну? Там уже некуда бросать бюллетени.

- Нет, мы не можем ничего менять. Будем запихивать до последнего! – улыбается мой собеседник.

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

"В семье демократия: каждый голосует, за кого хочет"

Спрашиваю у выходящих с участка семейной пары с ребёнком лет пяти, за кого они проголосовали.

- У нас в семье демократия: каждый голосует, за кого хочет! – отвечает глава семейства.

Кстати, похожий ролик гуляет по турецкому интернету: на вопрос корреспондента «За кого вы проголосовали?» муж отвечает «Эрдоган!», а жена, стукнув его по спине кричит под смех окружающих: «Конечно же, Кылычдароглу!»

Фото: Алёна ПАЛАЖЧЕНКО

Рекордная явка на выборах в Турции

По предварительным данным, явка составила рекордные 93,6%.

В целом по стране чрезвычайных происшествий на выборах не было. Три человека скончались от сердечного приступа на избирательных участках. Зафиксировано несколько мелких потасовок между избирателями разных партий, но такое на выборах в Турции бывает всегда.

Из-за опасения беспорядков власти запретили по всей стране продажу спиртных напитков в течение дня выборов. Эрдоган проголосовал в Стамбуле. Придя на участок, он встал в очередь. Стоявший перед ним молодой человек обернулся и, увидев президента, раскрыл рот от изумления и попытался пропустить главу государства вперёд, но тот отказался. Там же, на участке, Эрдоган раздал детям мелкие купюры в честь День матери, который сегодня отмечается в Турции.

«Важно, чтобы все избиратели проголосовали до 17 часов спокойно и без опасений, нужно показать силу демократии. Желаю, чтобы результаты выборов пошли на благо демократии, нашего народа и страны», — сказал Эрдоган в эфире телеканалов.

Во второй половине дня Эрдоган прилетел в Анкару, где будет следить за результатами голосования. После чего ожидается, он выступит с «балконной речью» в штаб-квартире правящей Партии справедливости и развития.

Кылычдароглу проголосовал в Анкаре. «Мы все соскучились по демократии, по тому, чтобы быть вместе. Вот увидите, скоро в эту страну придёт весна», — сказал лидер турецкой оппозиции журналистам.