Писатель Захар Прилепин заявил, что после выздоровления вернется в зону СВО. Фото: REUTERS

На Донбассе украинские танки горят

Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала свыше роты ВСУ, пять автомобилей, гаубицу Д-20 и противотанковую пушку «Рапира». Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении отправила во тьму свыше 60 «воинов света», бронемашину, два автомобиля и САУ «Гвоздика». На Соледаро-Артёмовском направлении потери ВСУ превысили 400 бойцов убитыми и ранеными, 12 танков, 18 БМП, две бронемашины и гаубица Д-20. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесла такие потери противнику: свыше 120 военнослужащих, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и САУ «Гвоздика». На Херсонском ВСУ потеряли 20 бойцов, шесть автомобилей, САУ «Гвоздика» и склад боеприпасов группировки войск «Херсон» в районе Николаева. В районе Хмельницкого уничтожен склад с западными боеприпасами для ВСУ ( в частности, для «Леопардов»). В Тягинке Херсонской области сожжена РЛС производства США AN/TPQ-36. Над Новогродовкой в ДНР сбит украинский Су-27. Силы ПВО перехватили 6 снарядов РСЗО HIMARS и 18 беспилотников. Нелётная погода для вас.

Под Артемовском погибли два командира, руководивших отражением атак ВСУ

В Минобороны России рассказали о том, что обороняясь от остервенелых атак ВСУ в районе Артемовска, понесли потери и наши мотострелки. «Командир 4-й мотострелковой бригады полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовой, лично руководил боем, - сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, - Две атаки противника были отражены. Бойцы бригады уничтожили три танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля ВСУ. При отражении третьей атаки комбриг был тяжело ранен. Он погиб во время эвакуации с поля боя». Также стало известно о гибели замкомандира армейского корпуса по военно-политической работе полковника Евгения Бровко. Он руководил обороной на другом участке. Во время очередного наскока врага полковник Бровко погиб — его накрыло градом осколков.

Дорога на Авдеевку под огневым контролем

Дорога, по которой ВСУ снабжали Авдеевку, стала для боевиков проблемой. Российские военные под Новокалиново взяли под полный огневой контроль участок трассы Н20. Позиции ВСУ теперь просматриваются на много километров. Боец спецназа Южной группировки войск сообщил РИА Новостям: «Отрезок дороги Н20 у Новокалиново под нашим огневым контролем. Работают огневые расчеты минометов и ПТУРов». На этом направлении мало лесополос и равнинная местность. Видимость — до пяти километров. В таких условиях украинским войскам будет «очень тяжело прорваться» в Авдеевку и обратно. А раз тяжело — лучше сидеть и ждать финала.

Захар встанет на ноги и вернется в зону СВО

Известный русский писатель Захар Прилепин заявил, что после выздоровления вернется в зону СВО. Пресс-служба автора «Обители» приводит его слова: «Непосредственно в зоне огневого поражения тебя искать даже сложнее в некоторых смыслах». Ранее нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил, что 4 хирурга провели писателю долгую высокотехнологичную операцию по остеосинтезу костей ног. Специалисты федерального научно-исследовательского медцентра высоко оценили работу нижегородских медиков, которые спасали Захара 6 мая, когда Прилепин был тяжело ранен у деревни Пионерское при взрыве машины, в который погиб его товарищ и водитель Александр Шубин.

Парламент Крыма рассмотрит вопрос о незаконности передачи полуострова Украинской ССР

Владимир Константинов, глава парламента Крыма, сообщил, что парламентарии готовы поднять вопрос о незаконности решения 1954 года о передаче полуострова из РСФСР в состав Украинской ССР. Он заявил, что вопрос обсудят на ближайшем заседании президиума парламента южной российской республики. Константинов уточнил: «Поручим его детальное изучение научному совету по правотворчеству при председателе». Вообще-то, незаконность передачи Крыма Киеву 69 лет назад уже была доказана рядом историков и юристов. Ну, лишний раз убедиться не помешает.

В США растет число не верящих в силу Киева

Дэниел Депетрис, научный сотрудник вашингтонского аналитического центра по вопросам внешней политики, сообщил, что хорошо осведомленные представители американской разведки признают: ВСУ не смогут победить российскую армию из-за недостаточной боевой мощи Киева. Депетрис критически относится к выводом тех наблюдателей, которые смеются над идеей о том, что Киев будет вынужден сесть за стол переговоров и нынешнему киевскому режиму придется идти на компромиссы и территориальные уступки ради мирного соглашения. Депетрис предложил отделять пропаганду от реального взгляда на ситуацию и не рассчитывать на то, что Россия выведет свои войска с ныне занимаемых территорий. Такой исход «представители американской разведки за закрытыми дверями признают крайне маловероятным». Мечтать - не вредно, размышлять - полезно.

Из «вашего банка» и « главного управления МВД» звонить станут чаще?

Поскольку у спецслужб незалежной никаких «горящих» дел сегодня не имеется, они развлекаются. Объявлен расширенный набор новых сотрудников в паразитические call-центры. С помощью «сотрудников службы безопасности банка» и «старших уполномоченных главного управления МВД» и ранее вымогались деньги у слишком доверчивых граждан России и даже стран СНГ. Причем такие крупные финансовые структуры, как Сбербанк и ВТБ на разных ресурсах объясняли, как телефонные мошенники пытаются вытянуть ваши денежки. Например, по данным Сбера, 9 из каждых 10 мошеннических звонков россиянам совершаются именно с Украины, где работают примерно 800-900 call-центров. А ВТБ отмечал, что немалая часть средств, которые мошенники похищают со счетов у россиян, идет на поддержку украинской армии. Но раз СБУ приходится набирать новые полки мошенников — значит, верить старым звонарям стали значительно меньше. Да, и проверочный вопрос «полковнику МВД» - «а чей Крым?» - еще никто не отменял.

Западная таможня не дает добро

Анна Новикова, глава ассоциации SOS Donbass, сообщила, что таможенные службы в одной из стран Европы не пропускают контейнеры с гуманитаркой, собранной волонтерскими организациями Старого Света для Донбасса. В воскресенье на встрече в Донецке с волонтерами Новикова сообщила: «На таможне стоят два контейнера с гуманитарной помощью. Все заблокировано. Их пытаются отправить наши друзья». А наши враги пытаются нагадить. Дерьмо не тонет.

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