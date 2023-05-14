Явка на выборах президента и парламента Турции составила более 93 %

Явка на выборы в Турции составила рекордные 93% Фото: REUTERS

- Сергей Борисович, совершенно сенсационное ваше сообщение пришло о том, что явка на выборах президента и парламента Турции превысила 93%.

- Да, 93,6%. Это феноменальная абсолютно явка, исторический рекорд, ничего подобного не было ни в Турции, ни в других странах, которые практикуют выборы. Так что сенсация налицо.

- Это мировая сенсация, Сергей Борисович?

- Как минимум, для всего региона, внимательно наблюдающего сейчас за исходом титанической борьбы в Турции. При такой явке невероятной не исключено, что все решится в один тур. То есть, завтра мы узнаем имя победителя.

И второй сюжет. По моему интуитивному ощущению, не подкрепленному пока никакими подсчетами, конкретно в Стамбуле Эрдогану не удается возобладать. Стамбул – это самый оживленный сейчас мировой перекресток или, по крайней мере, евразийский, самый космополитичный. И вот, судя по тому, что я видел и ощущаю, в Стамбуле не удалось возобладать действующему (пока еще) президенту. Впрочем, это не означает, что так же будет и по всей стране.

Историк и политолог Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Стамбул это еще не вся страна.

- Не вся, не вся, совершенно. Он особенный, Стамбул – это как бы государство в государстве.

- Сергей Борисович, я когда с вами предварительно связывался, слышал голоса – вы с кем-то по-английски разговаривали, то ли по-турецки. Вы с кем обсуждали эту тему, этот рекорд?

- Тут собрались и журналисты, и эксперты, и просто граждане. Кстати, алкоголь полностью запрещен с нуля часов прошлой ночи и до ближайшего нуля часов. И вот сейчас многие сидят в ресторане, пьют чай и грустно смотрят на часы, потому что нельзя отметить событие. И тут как раз за столом мы в полной трезвости обсуждали все эти перипетии… Вы как раз нас застали за этим процессом.

- То есть, вы чай пьете?

- Чай пьем, турецкий замечательный чай.

- Сергей Борисович, но вы, наверное, знаете массу русских способов обойти запреты на употребление алкоголя. Как раньше выпивали в пельменных?

- Нет, нет, и продавать нельзя. Не подают в ресторанах и не продают в магазинах. Строго запрещено.

- А с собой можно принести?

- Можно. И я даже слышал, как некоторые из собравшихся посылали водителей съездить куда-то там на черный рынок.

- Ага. Но вы к помощи гонцов не прибегаете?

- Нет. Мы не можем бросать тень на статус державы.

- И на радио «Комсомольская правда»….

- Тем более. Ни в коем случае!

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.