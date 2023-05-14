Герой спецоперации «Z» лейтенант Агамирзоев поднял взвод в победоносную атаку

Лейтенант Рамазан Агамирзоев и прапорщик медицинской службы Фуад Джабраилов Фото: Минобороны РФ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Дерзость войскам не помеха», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает».

СПАС РАНЕНЫМ ВОИНАМ ЖИЗНИ

Прапорщик медицинской службы Фуад Джабраилов

«Прапорщик Фуад Джабраилов в ходе специальной военной операции выполнял задачи по эвакуации с поля боя раненых военнослужащих и оказанию им первой медицинской помощи. Прибыв в район боестолкновения, Фуад Джабраилов, вынеся 4 раненых с поля боя организовал их транспортировку в госпиталь. В ходе движения автомобиль Джабраилов вместе с ранеными попал под обстрел со стороны украинских боевиков. Под непрерывным огнем противника, умело маневрируя, проявляя мужество и выдержку, Фуад вывел автомобиль из зоны обстрела и доставил раненых в медицинское учреждение, чем спас военнослужащим жизни».

ПОДНЯЛ ВЗВОД В ПОБЕДОНОСНУЮ АТАКУ

Лейтенант Рамазан Агамирзоев

«Мотострелковый взвод под командованием лейтенанта Рамазана Агамирзоева, действуя в составе батальонной тактической группы, выполнял боевую задачу по взятию стратегически важной высоты в районе одного из населенных пунктов. Выстроившись в боевые порядки, штурмовые группы приступили к взятию высоты. Взводу Агамирзоева была поставлена боевая задача по огневому поражению обороны противника на фланге с целью отвлечения основных сил противника от направления главного удара. В результате смелых и решительных действий офицера его воины под прямым вражеским артиллерийским огнем, прорвали оборону опорного пункта, уничтожив более 20 националистов. В ходе боя лейтенант Агамирзоев получил тяжелую контузию. Несмотря на это, поставленная задача была выполнена, противник был выбит, высота взята. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга лейтенант Агамирзоев награжден орденом Мужества».

Тем временем, бывший морпех-разведчик США Скотт Риттер рассказал, как его каждый день тренировали убивать русских.