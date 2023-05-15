Анекдоты: Печально, когда клиенты дарят шоколадку, а ты любишь односолодовый виски

Директор морга звонит другу, директору магазина по продаже мотоциклов, и спрашивает:
- Вась, ты сколько мотоциклов сегодня продал?
- 7, кажется.
- Понятно, этот один еще где-то катается?..
* * *
Женщины должны править миром. Это даст мужчинам больше времени, чтобы пить пиво и смотреть футбол.
* * *
Конечно, искусственный интеллект может нарисовать прекрасную картину, как настоящий художник.
Но может ли ИИ уехать в Питер и спиться?
* * *
Мошенника, выдающего себя за врача, разоблачили из-за разборчивого почерка.
* * *
Кенгуру:
- Иметь двух детей мне не по карману!
* * *
Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32 - 35, на самом деле - 28 лет, по ощущениям - 23 года. Местами - дочь.
* * *
Вышел из зоны комфорта. Но потом вернулся обратно к обогревателю.
* * *
Босс знакомится с новым шофером:
- Как ваша фамилия?
- Меня зовут Леша…
- Меня интересует ваша фамилия, потому что я привык обращаться к шоферам по фамилии!
- Я думаю, что вам будет неудобно меня по фамилии называть…
- Меня не интересует, что ты думаешь!
- Моя фамилия - Любимый…
- Поехали, Леша!
* * *
Малява из Лондона пришла, там беспредел творится: короновали мужика, который вообще не сидел!
* * *
Чтобы начать деградировать, нужно сначала развиваться. Если вы сразу тупые, это не считается, ребята…
* * *
Кулинарный рецепт «Мясо по-английски».
Прийти в гости. Взять мясо и уйти не прощаясь.
* * *
40 лет - прикольный возраст.
Одна подруга стала бабушкой.
Другая - ушла в декрет.
* * *
Пришел как-то Змей Горыныч домой после попойки. А жена ему: «А ну дыхни!»
В общем, глупая нелепая смерть!
* * *
Сын спрашивает у папы-синоптика:
- Пап, а твои прогнозы всегда совпадают с погодой?
- С погодой-то всегда, а вот с датами - нет...
* * *
Если в Москве отключить полностью метро, то многие жители столицы не найдут свой дом.
* * *
Друг съездил в Швецию:
- Шведки, наверное, симпатичные, но под паранджой это сложно разглядеть…
* * *
- Глаза покрасневшие, опухшие, жалобы на резь...
- Весенний конъюнктивит?
- Безлимитный интернет…
* * *
Воспитательница в детском саду учит мальчиков, как надо относиться к девочкам:
- Мальчики, девочек не обижайте, не толкайте, за косички не дергайте...
Они вырастут - и вам пригодятся…