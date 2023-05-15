Анекдоты: Печально, когда клиенты дарят шоколадку, а ты любишь односолодовый виски

Директор морга звонит другу, директору магазина по продаже мотоциклов, и спрашивает:

- Вась, ты сколько мотоциклов сегодня продал?

- 7, кажется.

- Понятно, этот один еще где-то катается?..

* * *

Женщины должны править миром. Это даст мужчинам больше времени, чтобы пить пиво и смотреть футбол.

* * *

Конечно, искусственный интеллект может нарисовать прекрасную картину, как настоящий художник.

Но может ли ИИ уехать в Питер и спиться?

* * *

Мошенника, выдающего себя за врача, разоблачили из-за разборчивого почерка.

* * *

Кенгуру:

- Иметь двух детей мне не по карману!

* * *

Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32 - 35, на самом деле - 28 лет, по ощущениям - 23 года. Местами - дочь.

* * *

Вышел из зоны комфорта. Но потом вернулся обратно к обогревателю.

* * *

Босс знакомится с новым шофером:

- Как ваша фамилия?

- Меня зовут Леша…

- Меня интересует ваша фамилия, потому что я привык обращаться к шоферам по фамилии!

- Я думаю, что вам будет неудобно меня по фамилии называть…

- Меня не интересует, что ты думаешь!

- Моя фамилия - Любимый…

- Поехали, Леша!

* * *

Малява из Лондона пришла, там беспредел творится: короновали мужика, который вообще не сидел!

* * *

Чтобы начать деградировать, нужно сначала развиваться. Если вы сразу тупые, это не считается, ребята…

* * *

Кулинарный рецепт «Мясо по-английски».

Прийти в гости. Взять мясо и уйти не прощаясь.

* * *

40 лет - прикольный возраст.

Одна подруга стала бабушкой.

Другая - ушла в декрет.

* * *

Пришел как-то Змей Горыныч домой после попойки. А жена ему: «А ну дыхни!»

В общем, глупая нелепая смерть!

* * *

Сын спрашивает у папы-синоптика:

- Пап, а твои прогнозы всегда совпадают с погодой?

- С погодой-то всегда, а вот с датами - нет...

* * *

Если в Москве отключить полностью метро, то многие жители столицы не найдут свой дом.

* * *

Друг съездил в Швецию:

- Шведки, наверное, симпатичные, но под паранджой это сложно разглядеть…

* * *

- Глаза покрасневшие, опухшие, жалобы на резь...

- Весенний конъюнктивит?

- Безлимитный интернет…

* * *

Воспитательница в детском саду учит мальчиков, как надо относиться к девочкам:

- Мальчики, девочек не обижайте, не толкайте, за косички не дергайте...

Они вырастут - и вам пригодятся…