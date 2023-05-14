Кто помогает оставшейся без дохода семье Романа Костомарова

Зрители ледового шоу передают письма и слова поддержки Роману Костомарову. А финансовая поддержка семьи Костомарова — личная инициатива Авербуха. Фото: из социальной сети

46-летний Роман Костомаров пятый месяц в больнице. Московские врачи спасли жизнь олимпийскому чемпиону после того, как он поступил к ним с тяжелой пневмонией и серьезными осложнениями, спровоцированными болезнью. Из-за осложнений проводили операции по частичной ампутации, поэтому впереди Костомарова ждет реабилитация и протезирование. Все время рядом с ним жена фигуристка Оксана Домнина: разрывается между домом, где двое детей (12-летняя Анастасия, 7-летний Илья) и больницей. Работать женщине некогда – надо поддерживать мужа и заниматься детьми. Минувшие месяцы года и Роман, и Оксана планировали работать. Теперь дохода нет, а жить на что-то семье надо. Кто им помогает теперь?

Впереди Романа ждет долгое восстановление, протезирование и реабилитация. Жена ему часто будет нужна рядом. Семья фигуристов после ухода из большого спорта зарабатывала стабильно, благодаря продюсерской компании Ильи Авербуха, который создает масштабные ледовые шоу. Серебряный призер Олимпийских Игр, продюсер, хореограф Авербух обеспечил звезд фигурного катания стабильной работой – непрерывные гастроли по регионам с ледовыми шоу, телепрограммы, масштабные представления в Москве и на российских курортах, участие в городских праздниках и т.д. Костомаров и Домнина – постоянные участники всех ледовых проектов Авербуха. И зимой, и весной, а потом и летом они должны были кататься и зарабатывать.

Как нам стало известно, Илья Авербух не бросил семью Костомарова: оказывает финансовую поддержку. Семье нужно на что-то жить пока Оксана не может работать. Нынешний тур фигуристов продюсерского центра Ильи Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе» планировался заранее, но пришлось сделать коррективы – Роман и Оксана не поехали. А тур объявили «в поддержку Романа Костомарова». Зрители приносят на шоу и передают для Романа письма. Фигуристы посвящают ему теплые слова и аплодируют со зрителями – это снимают на видео и отправляют Костомарову. Со зрителей дополнительно денег не берут, билеты из-за этой акции не дорожали. От людей для фигуриста важна поддержка и добрые слова. А финансовая поддержка – личная инициатива Ильи Авербуха. Он поддерживает семью коллег и друзей, которые работали у него долгие годы.

На этой неделе фигуристка Оксана Домнина опровергла слухи о том, что ее муж будет проходить реабилитацию и протезирование за границей: «Роман продолжает лечение в «Коммунарке». Выезд за границу не обсуждается, не планируется».

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