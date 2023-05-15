Шпион, который меня лечил

В новых сериях «Земского доктора» Ольга Будина продолжит заботиться о здоровье окружающих. Фото: Канал «Россия 1»

Всем, кто вырос на телесаге «ТАСС уполномочен заявить...», предлагается погрузиться в новый политический триллер, в котором опять придется скрестить шпаги нашим и западным разведчикам. И пусть действие нового сериала «Трейдер» разворачивается во второй половине 90-х и офицеров КГБ уже давно заменили сотрудники СВР, противостояние между «ими и нами» по-прежнему заставляет отчаянно болеть за своих. Тем более что агенты ЦРУ по сравнению с временами полковника Славина и шпиона Трианона ничуть не изменились - разве что играют их теперь не советские актеры, а настоящие американцы и англичане. В частности, директора ЦРУ изобразила британка Кэролайн Гудэлл: в ее фильмографии значатся такие картины, как «Список Шиндлера» и «Скалолаз», в числе ее партнеров - Сильвестр Сталлоне, Джефф Бриджес, Майкл Дуглас и другие титаны Голливуда. Режиссером картины стал Энтони Уоллер, англичанин ливанского происхождения, свой дебютный фильм «Немой свидетель» снимавший в Москве.

В «Трейдере» персонаж Сергея Пускепалиса (в кадре с Анной Поповой) и в заговорах участвует, и о женщинах не забывает. Фото: Первый канал

Впрочем, для нашего зрителя основной звездой «Трейдера» будет все-таки актер российский, и объяснять здесь ничего не нужно - картина стала одной из последних работ Сергея Пускепалиса. Заслуженный артист РФ, трагически погибший осенью прошлого года, играет руководителя крупной внешнеторговой компании Дмитрия Пирогова, вовлеченного в сложносочиненный международный заговор с участием всех возможных (и прежде всего российских и американских) спецслужб, а также крупных криминальных структур. Еще один важный персонаж - молодой подчиненный Пирогова, нефтетрейдер Олег Нестеров (Михаил Гаврилов), амбициозность которого приводит к необходимости делать нравственный выбор, столь привычный для всех, кто строил карьеру в 90-е.

Пока на Первом канале будут кипеть шпионские страсти, на второй кнопке продолжится чуть более спокойная, но тоже весьма эмоциональная история, начавшаяся аж 13 лет назад. Непотопляемая мелодрама «Земский доктор» возвращается с новым сезоном - в центре внимания все та же доктор Самойлова (Ольга Будина), когда-то переехавшая из столицы в провинцию и нашедшая здесь свое призвание. У Самойловой трое детей: сын и две дочери, причем одна из них приемная, и ей 14, а другой уже 18. А тут еще всплывают новые обстоятельства ДТП, в котором когда-то погиб муж героини. В общем, проблем у женщины хватает. Но разве может беззаветно преданный своей профессии медик обращать внимание на личные трудности? Главное - лечить людей, и все, кто попадет на прием к Самойловой, обязательно будут здоровы - это нам сценаристы твердо обещают.

Первый канал. «Трейдер». С 15 мая, понедельник - четверг, 22.00.

Канал «Россия 1». «Земский доктор. Восемь лет спустя».

С 15 мая, понедельник - четверг, 21.20.