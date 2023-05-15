Военная спецоперация на Украине 15 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 мая 2023 года.

Российская артиллерия уничтожила два временных украинских пункта дислокации военных в Запорожье. Уточнялось, что огнем артиллерии были уничтожены обнаруженные в ходе воздушной разведки два пункта временного нахождения противника в районе Каменского и. Новоданиловки.

Российские военнослужащие пресекли две попытки ротации подразделений ВСУ на передовых позициях на Купянском направлении. Артиллерийским подразделениям удалось уничтожить самоходную гаубицу американского производства неподалеку от населенного пункта Песчаное и еще два минометных расчета в населенных пунктах Кисловка и Степовая Новоселовка.

Российские военные ударили по пунктам дислокации ВСУ и складам. Удары были нанесены в районах Тернополя и Петропавловки Днепропетровской области. Цель удара достигнута, сообщили в Минобороны России.

ВСУ предприняли несколько атак севернее и южнее Артемовска, но благодаря слаженной работе Вооруженных сил России, все они были успешно отражены и прорывов обороны не допущено, сообщило Минобороны РФ.