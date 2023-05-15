Вопрос дня: А что входит в ваш личный список чудес России? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Лев Корольков, полковник СВР в отставке:

- Три главных чуда страны для меня - Сахалин, Курилы и Камчатка. Я там служил. На Сахалине горы хороши - доступны для подъема. Удивительный климат за счет того, что с одной стороны Татарский пролив, с другой - Охотское море. Камчатка - место для Земли уникальное. И Курилы мало с чем сравнишь, Кунашир там - самый интересный остров, с Тятей, самым высоким вулканом Курильской гряды. Сочетание южных и северных растений. Японцы не зря скрипят зубами столько лет.

Юрий Энтин, поэт-песенник:

- Чудо света - это мой дом и мой участок, когда-то названный лучшей усадьбой в России. Дом в 1902 году построен, продан мне со всей обстановкой. Там жил один из самых известных священников страны, он построил три дома для дочерей своих и для себя. Стол, за которым я обедаю, за ним сидели Бунин, Булгаков, крупнейшие композиторы. И необычный умывальник - он сделан для Елизаветы Первой, для британской королевы, но оказался вот здесь, это разве не чудо? Я чувствую здесь ход времени.

Элина Жгутова, руководитель Центра по защите традиционных семейных ценностей «Иван Чай»:

- Красноярские столбы - чудесное место в Восточных Саянах. В Дербенте древнейшая в стране крепость Нарын-Кала с двойными стенами, спускающимися к Каспию. Ну и Красная площадь - в мире ничего подобного нет.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- Russian dacha - вот главное в списке чудес и символов России. Это символ психического здоровья нашего человека. И резервная жизнь на всякий случай. Где можно переждать сложные времена. А еще люди - наше чудо света. Люди незлые. Доброжелательны в глубинке даже к москвичу.

Максим Черниговский, гендиректор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»:

- Чудо - наша природа. То, что увидите в Хабаровском и Приморском краях, не увидите нигде. Наши гигантские просторы - другое наше чудо.

Игорь Серебряный, сооснователь Межрегионального отцовского комитета:

- Петербург - город-чудо. «Витославлицы» в Новгородской области - музей деревянного зодчества у Свято-Юрьева мужского монастыря, это как Кижи, но южнее. «Этномир» в Калужской области - огромный музей под открытым небом, где собраны копии всех чудес света. Мне очень нравится линия пограничных столбов «Европа - Азия» в уральском поселке, местный глава утверждает, что граница проходит именно здесь. Уникален подземный скоростной трамвай в Волгограде. Чудесен и город Мышкин, который из своего имени сделал бренд.

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