Страна прильнула к телевизорам: В Турции считают последний процент голосов на выборах президента

На митинге сторонников Реджепа Эрдогана. Фото: REUTERS

Известный историк и политолог Сергей Станкевич - в эфире Радио «Комсомольская правда» - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.

…- Доброе утро, Сергей Борисович. Ну что, мы продолжаем…

- …эпопею, да.

- Вчера мы очень плотно поработали. Сергей Борисович, как там погода, как обстановка в Стамбуле?

- Погода, Александр, туманная.

Над Стамбулом сгустились тучи, но дождя и грозы нет.

И это, пожалуй, полностью гармонирует с политической погодой.

Всю ночь считали голоса, всю ночь гудели телевизионные студии.

На улицах Стамбула в воскресный вечер, в воскресную ночь было удивительно безлюдно. Только одинокие туристы, да и то с Ближнего Востока, там гуляли.

А местный народ прильнул к телевизорам и следил за подсчетом голосов. Потому что обстановка менялась с каждым часом.

И вот сегодня утро и, смотрите, считают последний процент!

99% подсчитано, и у Эрдогана на данный момент 49,35% голосов «за».

То есть, теоретически, если последний процент пойдет в его пользу хотя бы в бОльшей мере, то он может еще победить в первом туре.

- Так, давайте назовем результаты его соперника. И назовем его имя.

- У соперника - Кемаля Кылычдароглу, лидера оппозиции, - 45%. То есть, он уже не победил в первом туре точно.

А вот Эрдоган еще может перевалить за заветную планку в 50%.

Это, конечно, драма невероятная, все в напряжении и остается только ждать финала.

- Скажите, пожалуйста, когда туман, тучи и другие природные и не только природные, но и политические явления, развеются над Стамбулом и вообще над Турцией? Это ждать в обед или к вечеру?

- Судьба климатической погоды, по воле Бога, изменится, неизвестно когда. А вот до полудня точно будет понятна судьба президентства в Турции, подсчеты наверняка завершатся и мы узнаем результат, остается только подождать.

- И тогда же известный политолог, историк, политик и корреспондент Радио «Комсомольская правда» в Стамбуле Сергей Станкевич снова выйдет с нами на связь, я правильно понимаю?

- Да, я остаюсь на страже и на посту.

- Спасибо вам огромное, Сергей Борисович. Я просто восхищен вашей работой! И не только я, но и мои коллеги, и желаю вам дальнейших творческих успехов.

- Спасибо. Всего доброго.

- Обнимаю.

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.

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