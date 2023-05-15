Страна прильнула к телевизорам: В Турции считают последний процент голосов на выборах президента

На митинге сторонников Реджепа Эрдогана.
Фото: REUTERS
Известный историк и политолог Сергей Станкевич - в эфире Радио «Комсомольская правда» - с политическим обозревателем KP.RU Александром Гамовым.
…- Доброе утро, Сергей Борисович. Ну что, мы продолжаем…
- …эпопею, да.
- Вчера мы очень плотно поработали. Сергей Борисович, как там погода, как обстановка в Стамбуле?
- Погода, Александр, туманная.
Над Стамбулом сгустились тучи, но дождя и грозы нет.
И это, пожалуй, полностью гармонирует с политической погодой.
Всю ночь считали голоса, всю ночь гудели телевизионные студии.
На улицах Стамбула в воскресный вечер, в воскресную ночь было удивительно безлюдно. Только одинокие туристы, да и то с Ближнего Востока, там гуляли.
А местный народ прильнул к телевизорам и следил за подсчетом голосов. Потому что обстановка менялась с каждым часом.
И вот сегодня утро и, смотрите, считают последний процент!
99% подсчитано, и у Эрдогана на данный момент 49,35% голосов «за».
То есть, теоретически, если последний процент пойдет в его пользу хотя бы в бОльшей мере, то он может еще победить в первом туре.
- Так, давайте назовем результаты его соперника. И назовем его имя.
- У соперника - Кемаля Кылычдароглу, лидера оппозиции, - 45%. То есть, он уже не победил в первом туре точно.
А вот Эрдоган еще может перевалить за заветную планку в 50%.
Это, конечно, драма невероятная, все в напряжении и остается только ждать финала.
- Скажите, пожалуйста, когда туман, тучи и другие природные и не только природные, но и политические явления, развеются над Стамбулом и вообще над Турцией? Это ждать в обед или к вечеру?
- Судьба климатической погоды, по воле Бога, изменится, неизвестно когда. А вот до полудня точно будет понятна судьба президентства в Турции, подсчеты наверняка завершатся и мы узнаем результат, остается только подождать.
- И тогда же известный политолог, историк, политик и корреспондент Радио «Комсомольская правда» в Стамбуле Сергей Станкевич снова выйдет с нами на связь, я правильно понимаю?
- Да, я остаюсь на страже и на посту.
- Спасибо вам огромное, Сергей Борисович. Я просто восхищен вашей работой! И не только я, но и мои коллеги, и желаю вам дальнейших творческих успехов.
- Спасибо. Всего доброго.
- Обнимаю.
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