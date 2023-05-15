Семейные обеды: питание для души

Иллюстрации с сайта здоровое-питание.рф

Как говорится в русской пословице, за общим столом и еда вкуснее. Это действие глубоко символичное, когда родители, дети, друзья объединяются, чтобы разделить удовольствие от еды и общения. Совместное употребление пищи – питание для души, ума и тела.

Почувствуйте себя частью семьи

Совместные приемы пищи закрепляют важные для ребенка социальные навыки: он учится выражать свои мысли, брать слово и слушать других, относиться с уважением к еде, к окружающим и в итоге к самому себе. Еда – это способ почувствовать себя частью семьи. Непринужденная атмосфера семейных обедов повышает у детей чувство собственной значимости.

Если же мы говорим о детях младшего возраста, то общение за столом расширяет их словарный запас даже лучше, чем чтение сказок на ночь. Совместный прием пищи также позволяет регулировать размер порций. В приятной обстановке мы получаем большее удовольствия от трапезы, поэтому чувство сытости приходит быстрее и не возникает желания съесть больше. А радость от общения, близости длится еще долго после того, как мы встаем из-за стола.

Почувствуйте любовь и заботу

Когда мы разогреваем готовые блюда в микроволновке и едим, сидя за краешком стола, при этом глядя на экран компьютера или телевизора, – это не насыщает нас по-настоящему. Прием пищи становится чередой неконтролируемых перекусов, лишенных положительных эмоций. Зачастую человек даже не может вспомнить, что ел сегодня. Совсем другое дело, когда мы превращаем эти действия в значимую часть жизни. Вместе готовим и обсуждаем рецепты, доставшиеся от бабушки, сервируем стол и едим, наслаждаясь ароматом пищи, обмениваясь впечатлениями с близкими. Все это объединяет семью и становится опорой в кризисные моменты жизни.

Почувствуйте укрепление связей

Привычные способы взаимодействия, само меню, оформление обеденного стола – все это настоящий ритуал, укрепляющий связи, создающий неповторимую семейную атмосферу, которая останется в памяти детей и будет сопровождать их всю жизнь. И если в какой-то момент они отвергают эти ритуалы, то только затем, чтобы позже еще сильнее ощутить свою верность им.

А вы собираетесь за одним столом всей семьей? Начните прямо сегодня!