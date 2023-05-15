В Таиланде меняется власть: изменится ли что-то для российских туристов

Либералы свергли военных спустя 9 лет после государственного переворота в стране Фото: REUTERS

Оппозиционные демократические партии «Движение вперед» и «Для тайцев» одержали убедительную победу, обойдя в подсчете голосов партии, поддерживаемые военными, – Народную государственную партию и «Объединенные тайские нации». Явка избирателей была самой высокой за всю историю наблюдений – более 75%.

По итогам подсчета голосов, партия «Движение вперед» получила 151 из 500 доступных мест в Палате представителей (нижней палате парламента Таиланда – прим.ред.), в то время как партия «Для тайцев» получила 141 место.

Основные партии бывшей правящей коалиции, возглавляемые действующим премьер-министром генералом Праютом Чан-Оча и генералом Правитом Вонгсуваном, потеряли большинство своих избирательных округов и суммарно получили не больше 76 мест.

«Я Пита Лимджароенрат, следующий премьер-министр Таиланда», – заявил 42-летний лидер «Движения вперед». – «Я поклялся быть премьер-министром для всех, поэтому пригласил партию «Для тайцев», связанную с находящимся в изгнании Таксином Чинаватом, и четыре другие оппозиционные партии сформировать альянс после получения наибольшего числа голосов».

В прошедших выборах либералы выступили с программой, в которой основное внимание уделялось снижению власти военных и отмене обязательного призыва в армию. Стремление укрепить демократические институты и защитить гражданские свободы и права тайцев стало основой предвыборной кампании оппозиции.

Согласно законодательству Таиланда, в течение 60 дней все победившие кандидаты должны быть проверены ЦИК на законность своего избрания. Окончательные результаты голосования будут официально объявлены лишь проведения всех проверок в течение указанного срока не позднее 13 июля. Затем новый парламент сможет собраться для избрания спикера, премьер-министра и утверждения состава правительства.

В любом случае для российских туристов, для которых Таиланд в последние годы стал одним из приоритетных направлений, вряд ли что-то изменится. Демократические партии выразили свою готовность продолжать политику, направленную на развитие туристической отрасли и привлечение иностранных туристов в Таиланд. Лидеры оппозиции не раз заявляли, что туризм является важной составляющей экономики Таиланда, и новое правительство намерено продолжать поддерживать этот сектор в будущем. Ранее власти Таиланда в пятый раз отложили введение туристического сбора с иностранцев, въезжающих в страну, как минимум до сентября 2023 года.

В 2014 году в Таиланде произошел государственный переворот, после которого главой правительства стал командующий вооруженными силами генерал Прают Чан-Оча. В 2020 году в стране прошли массовые молодежные протесты, во время которых тайцы потребовали провести демократические реформы, изменить конституцию и значительно сократить полномочия королевской семьи. Однако военные ответили лишь задержанием сотен активистов, ужесточением авторитарной политики и принятием нещадных законов, наказывающих за «неуважение и оскорбление величия».