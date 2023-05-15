Шойгу поздравил участников VIII международного фестиваля «Старт в науку»

В Тверском суворовском военном училище состоялась торжественная церемония открытия VIII Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку»

В Тверском суворовском военном училище состоялась торжественная церемония открытия VIII Международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку», который проводится среди воспитанников довузовских образовательных учреждений государств – участников Содружества Независимых Государств.

Для участия в фестивале прибыли команды из 32 училищ Министерства обороны России, а также Минского суворовского военного училища Республики Беларусь и Кыргызского национального военного лицея имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова Кыргызской Республики.

В заявленных участниками на фестиваль проектах действующие образцы, учебного, промышленного и бытового оборудования, в том числе макеты транспортной, самоходной и спортивной техники, самолетов, судов, ракет, автомоделей, стендовые модели и модели-копии. Воспитанники училищ представят фантастические проекты, космическую технику, макеты, отражающие развитие и достижения науки, техники и производства, а также творческие работы, выполненные из конструкторов.

По итогам проведения Площадки научно-технических достижений будут отобраны лучшие проекты, создатели которых получат сертификаты на участие в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023».

«Поиск и поддержка молодых талантов – важный аспект предпрофессиональной подготовки воспитанников довузовских образовательных учреждений в странах Содружества Независимых Государств. Обладая необходимой творческой энергией и смелой инициативой, вы продемонстрировали незаурядные способности в сфере прикладных исследований, создании перспективных образцов техники. Уже сейчас вы вносите важный вклад в развитие отечественной инженерной мысли, укрепление международного научного сотрудничества. Уверен, что вы не остановитесь на достигнутом и будете инициировать новые идеи, заглядывать за пределы досягаемого и опережать время», - зачитал приветственный адрес Министра обороны России Сергея Шойгу участникам фестиваля начальник Управления военного образования генерал-майор Игорь Муравлянников.

В рамках мероприятия состоялись церемонии открытия стелы с символикой Фестиваля и двух новых классов Тверского суворовского военного училища - космического класса и лаборатории искусственного интеллекта и цифровых технологий.