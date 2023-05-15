Ставленник Запада Кылычдароглу не смог превзойти султана Эрдогана: Кто победит во втором туре президентских выборов в Турции

При том, что большинство предвыборных опросов давали преимущество его главному сопернику – единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, Эрдоган опередил его в президентской гонке и совсем немного недобрал голосов до абсолютного большинства. Фото: REUTERS

Голосование на президентских и парламентских выборах в Турции показали высокую поддержку Реджепа Тайипа Эрдогана. При том, что большинство предвыборных опросов давали преимущество его главному сопернику – единому кандидату от оппозиции Кемалю Кылычдароглу, Эрдоган опередил его в президентской гонке и совсем немного недобрал голосов до абсолютного большинства. Теперь исход выборов решится во втором туре, где действующий президент является фаворитом.

Эрдоган по результат обработки 99,4% бюллетеней набирает 49,42% голосов на президентских выборах, Кылычдароглу - 44,95%, кандидат от Альянса ATA (ататюркистов) Синан Оган – 5,2%. Такие данные обнародовал глава Центризбиркома Турции Ахмет Енер. На парламентских выборах побеждает возглавляемый Эрдоганом «Республиканский альянс», который набирает 49,37%, что обеспечивает ему большинство мест в высшем законодательном органе Турции. Оппозиционный «Народный альянс», кандидатом в президенты от которого является Кылычдароглу, получил 35,12%, левый «Альянс труда и свободы», основу которого составляют члены прокурдской Народно-демократической партии - 10,53%.

Ключевой вопрос, от которого зависит исход второго тура, – кому отойдут голоса выбывшего из выборной гонки Огана, малоизвестного в России турецкого политика, которому удалось набрать более 5% в первом туре.

- Он окончил Университет Мармара в Стамбуле, получил степень магистра в том же университете, а позже защитил докторскую диссертацию в Московском государственном институте международных отношений, - рассказал «КП» заместитель председателя Общественного комитета «За честные выборы!» эксперт-международник Омар Фаризов. - Оган ещё до объявления результатов выборов заявил, что выступит за Кылычароглу во втором туре, но только если тот откажется поддерживать прокурдскую партию. Во втором туре у Кылычдароглу будет патовая ситуация: он не может отказаться от поддержки прокурдской партии, сторонники которой за него проголосовали, и не сможет отказаться от возврата к парламентской республике, так как это не его программа, а программа альянса.

Но на выборах в парламент сторонники Эрдогана одерживают убедительную победу и получают большинство мест. Поэтому, по словам эксперта, остаётся загадкой, как в этих условиях даже в случае победы оппозиции на президентских выборах будет реализовываться её предвыборная программа, согласно которой Турция должна вернуться к парламентской форме правления.

Турецкий политолог Тогрул Исмаил отмечает, что предвыборная кампания была очень напряженной.

- Даже внутри созданных коалиций существовали различные партии, фракции, течения, которые друг другу противоречили, у всех были какие-то разногласия… Турецкое общество сильно разделено, и мы это особенно почувствовали во время выборов. Но главное, что турецкий избиратель не пошёл на поводу у тех политических острых высказываний, которые претенденты предлагали избирателю. Выборы прошли прекрасно, явка, активность, настрой общества были очень высокими, всё прошло демократично – практически никаких эксцессов не было, - сказал Исмаил KP.RU.

По его словам, было заранее ясно, что Эрдоган готовится ко второму туру.

- Двадцать лет у власти негативно сказывается на руководителе и правящей партии. Добавьте сюда экономический кризис, землетрясение… Но в первом туре проигравших нет, потому что Эрдогану удалось сплотить вокруг себя те силы, от которых он ожидал получить голоса. Кылычдароглу впервые стал кандидатом в президенты и набрал серьезный процент голосов. Вопреки всем прогнозам набрал серьезное количество голосов и Оган.

Выигранное Эрдоганом парламентское большинство будет сильно влиять на результаты второго тура, отмечает эксперт. Турецкий избиратель обычно голосует за спокойствие и стабильность, поэтому большинство в парламенте увеличивает шансы на победу Эрдогана.

- Но и у оппозиции тоже шансы есть, хотя Кылычдароглу не удалось хорошо использовать экономическую ситуацию в стране, - добавил Исмаил. - Например, зарплаты чиновникам увеличил сам президент. И самое главное слабое место Кылычдароглу – это поддержка курдских сепаратистов, в чём его постоянно обвиняет президент. Мне кажется, что оппозиции не удалось снять с себя эти обвинения полностью, а они для турецкого общества очень болезненные. Я ожидаю, что второй тур тоже будет очень упорным, но не жду каких-то катаклизмов. Думаю, что во втором туре турецкий избиратель будет склоняться в сторону действующего президента. Даже по чисто арифметическим подсчётам шансов у Кылычдароглу меньше. Но мы можем только прогнозировать, а турецкий избиратель умеет преподносить сюрпризы.