Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием следят за выборами президента Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 15 мая, журналист «Комсомольской правды» попросил официального представителя Кремля прокомментировать новости из Стамбула.

…- Дмитрий Сергеевич! Как вы оцениваете выборы президента и парламента в Турции? Будет ли Кремль, независимо от того, кто, в итоге, победит, учитывать в дальнейшем во взаимоотношениях с этим государством расклад политических сил, сложившийся в турецком обществе, которое в своих симпатиях, как мы видим, разделилось, по сути, 50 на 50.

- Нас объединяет с Турецкой республикой очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях, - сказал Песков. - Будь то энергетика, туризм, торговля, сельское хозяйство, автоперевозки, авиаперевозки и так далее.

Это - то сотрудничество, которое носит, истинно, взаимовыгодный характер.

То есть, оно абсолютно отвечает интересам и турецкого народа, и народа Российской Федерации.

Именно поэтому, конечно, мы с большим интересом и с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции.

Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа.

Но, в любом случае, рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться и углубляться. И - расширяться.

- Спасибо.