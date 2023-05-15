Песков заявил, что в Кремле с большим вниманием следят за выборами президента Турции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В понедельник, 15 мая, журналист «Комсомольской правды» попросил официального представителя Кремля прокомментировать новости из Стамбула.
…- Дмитрий Сергеевич! Как вы оцениваете выборы президента и парламента в Турции? Будет ли Кремль, независимо от того, кто, в итоге, победит, учитывать в дальнейшем во взаимоотношениях с этим государством расклад политических сил, сложившийся в турецком обществе, которое в своих симпатиях, как мы видим, разделилось, по сути, 50 на 50.
- Нас объединяет с Турецкой республикой очень широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в самых различных областях, - сказал Песков. - Будь то энергетика, туризм, торговля, сельское хозяйство, автоперевозки, авиаперевозки и так далее.
Это - то сотрудничество, которое носит, истинно, взаимовыгодный характер.
То есть, оно абсолютно отвечает интересам и турецкого народа, и народа Российской Федерации.
Именно поэтому, конечно, мы с большим интересом и с большим вниманием наблюдаем за теми новостями, которые приходят в эти дни из Турции.
Мы с уважением относимся и отнесемся к выбору турецкого народа.
Но, в любом случае, рассчитываем на то, что наше сотрудничество будет продолжаться и углубляться. И - расширяться.
- Спасибо.