Разработчики узнают о возможностях и технологиях открытых платформ на первой тематической конференции VK Open

В начале июня пройдёт VK Open — первая в России конференция, посвящённая открытым платформам. Организатором конференции выступила VK Mini Apps — открытая платформа встраиваемых кросс-платформенных сервисов, которыми можно пользоваться без необходимости скачивать отдельные приложения. Участниками мероприятия станут разработчики и менеджеры IT-проектов. Во время конференции они узнают, как использовать наработки и преимущества больших компаний для реализации собственных идей.

На конференции представители разных продуктов VK расскажут о возможностях таких платформ как VK Mini Apps, VK Мессенджер, OK Games и Игры ВКонтакте. Эксперты расскажут о различиях открытых платформ и их особенностях, а также о том, сколько можно заработать на своём собственном проекте, интегрируя возможности открытых платформ.

На конференции обсудят все этапы создания проектов на открытой платформе — от идеи до монетизации. В отдельной сессии VK Open разработчики активных мини-приложений на платформе VK Mini Apps поделятся историями роста, развития и получения дохода с помощью открытых технологий. Также участников конференции ждёт ток-шоу представителей разных игровых платформ VK — они обсудят особенности аудитории разных игр и способы их монетизации. Кроме того, эксперт по маркетингу мини-приложений выступит с темой «Как привлечь миллионы пользователей без миллионов рублей».

Александр Тоболь, СТО ВКонтакте, вице-президент по технологиям и разработке VK:

«У VK много разных продуктов, которые помогают талантливым разработчикам воплощать свои идеи в жизнь. Именно для них мы впервые проведём конференцию, на которой будет представлено большинство возможностей разных открытых платформ. Мы хотим показать участникам VK Open преимущества свободного выбора — можно работать как в большой компании, так и зарабатывать на разработке своих собственных сервисов. Или же делать и то, и другое. Мы верим, что каждый талантливый разработчик способен стать лидером в своей области, и наша задача — помочь реализовать себя с помощью открытых технологий».

Конференция пройдёт 3 июня в московском бизнес-центре Skylight на Ленинградском проспекте, 39/79. Принять участие можно и онлайн: участники получат ссылки на трансляции и материалы спикеров. Зарегистрироваться на VK Open можно по ссылке. Во время эфира можно будет задавать вопросы — авторов самых интересных ждут подарки.

Организатор конференции — VK Mini Apps. Платформа опирается на универсальный подход и использует для разработки мини-приложений стандартные веб-технологии: HTML, JavaScript, CSS. Разработчики могут создавать на платформе собственные мини-приложения для аудитории ВКонтакте и Одноклассников.