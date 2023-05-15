Делегация из Индонезии примет участие в Евразийском экономическом форуме

На II Евразийском экономическом форуме в Москве пройдет серия мероприятий с представителями органов власти и предпринимательского сообщества Республики Индонезии. Запланировано проведение бизнес-диалога, делового завтрака, а также серии В2В-встреч и презентаций. ЕЭФ-2023 состоится 24–25 мая в Москве, оператор события — Фонд Росконгресс.

- Страна-партнер форума в этом году – Индонезия, к нам прибывает большая делегация министерского уровня, а также руководители компаний различных отраслей. Приглашаем бизнес наших стран воспользоваться уникальной возможностью пообщаться и обсудить вопросы взаимодействия с крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, тем более что недавно мы начали переговоры о свободной торговле, – отметил Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Участники бизнес-диалога «ЕАЭС – Индонезия» рассмотрят приоритетные задачи в части углубления сотрудничества, обсудят вопросы создания устойчивой инфраструктуры, а также наращивания цепочек поставок, развития цифровых инициатив и устранения нетарифных барьеров.

По завершении выступлений основных спикеров и открытой дискуссии бизнес-диалог продолжится в формате бизнес-завтрака и B2B-мероприятий – нетворкинг-сессии и двусторонних встреч компаний в переговорных комнатах.II Евразийский экономический форум приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза и государств-наблюдателей. Мероприятия проводятся в рамках председательства Российской Федерации в органах ЕАЭС в 2023 году. Целью форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве.

Евразийский экономический форум - ежегодное деловое мероприятие Евразийского экономического союза, которое проводится поочередно в государстве, председательствующем в органах ЕАЭС. Первый Евразийский экономический форум состоялся 26 мая 2022 года в Бишкеке (Кыргызстан).

Мероприятие ориентировано на руководителей крупного, среднего и малого бизнеса, первых лиц, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных, научных и образовательных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.