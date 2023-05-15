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Политика15 мая 2023 11:30

Минобороны России перехватило крылатую ракету «Storm Shadow»

Наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за сутки по всей линии соприкосновения

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за сутки по всей линии соприкосновения

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за сутки по всей линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 145 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 75, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 150, на Херсонском до 30, на Донецком до 235 военнослужащих и иностранных наемников.

Генерал-лейтенант отметил, что на Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики.

Им оказывается поддержка авиацией и артиллерией.

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи», - уточнил Конашенков.

Кроме 635 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять диверсионно- разведывательных групп, десятки танков, бронемашин, гаубиц и самоходок.

Тем временем, армейской авиацией сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины, оперативной авиацией и артиллерией группировок войск поражены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили семь противорадиолокационных ракет «HARM», крылатую ракету большой дальности «Storm Shadow», 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и 21 украинский беспилотник ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

425 - самолетов.

233 - вертолета.

4156 - беспилотных летательных аппаратов.

421 - зенитный ракетный комплекс.

9169 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4821 - орудие полевой артиллерии и минометов.

10214 - единиц специальной военной автомобильной техники.

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