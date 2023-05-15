Минобороны России перехватило крылатую ракету «Storm Shadow»

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за сутки по всей линии соприкосновения

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков рассказал на прошедшем брифинге о потерях ВСУ за сутки по всей линии соприкосновения: на Купянском направлении уничтожено до 145 украинских военнослужащих, на Красно-Лиманском более 75, на Южно-Донецком и Запорожском свыше 150, на Херсонском до 30, на Донецком до 235 военнослужащих и иностранных наемников.

Генерал-лейтенант отметил, что на Донецком направлении наиболее ожесточенные бои продолжали вести штурмовые отряды на западной окраине Артемовска, а также подразделения 4-й мотострелковой бригады в районе населенного пункта Красное Донецкой народной республики.

Им оказывается поддержка авиацией и артиллерией.

«За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов, а артиллерией группировки выполнены 72 огневые задачи», - уточнил Конашенков.

Кроме 635 наемников киевского режима наши воины ликвидировали пять диверсионно- разведывательных групп, десятки танков, бронемашин, гаубиц и самоходок.

Тем временем, армейской авиацией сбиты вертолеты Ми-24 и Ми-8 воздушных сил Украины, оперативной авиацией и артиллерией группировок войск поражены: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 97-ми районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, что сбили семь противорадиолокационных ракет «HARM», крылатую ракету большой дальности «Storm Shadow», 10 реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и 21 украинский беспилотник ВСУ.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

425 - самолетов.

233 - вертолета.

4156 - беспилотных летательных аппаратов.

421 - зенитный ракетный комплекс.

9169 - танков и других боевых бронированных машин.

1100 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

4821 - орудие полевой артиллерии и минометов.

10214 - единиц специальной военной автомобильной техники.