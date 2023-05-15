Зеленскому выдали несколько новых партий оружия для борьбы с Россией: Европа перестала скрывать воинственный экстаз

Зеленскому выдали несколько новых партий оружия для борьбы с Россией Фото: REUTERS

Володымыр Зеленский, который является президентом (пока еще) Украины, заставил всех артистов планеты завидовать ему черной завистью. Из обычных рядовых поездок за границу он сумел сложить такой гастрольный чес, что Элтон Джон на этом свете, а Фредди Меркьюри на том, при всех своих талантах, и вообразить не могли бы.

После возвращения из Финляндии и короткого отдыха Зеленский рванул в Италию. Там он поручкался с Папой Римским, нарушил кучу норм делового и дипломатического этикета, обхамил его походя, ну да у Ватикана ведь нет ни одной дивизии или захудалого F-16, так что – терпи Франциск. Сам захотел. Зато светские власти Италии пообещали ему всю и всяческую помощь, премьер-министр Джорджа Мелони заверила Зеленского в поддержке "на 360 градусов" (наверное, переобщалась с Анналеной Бербок – изобретательницей такого разворота имени себя). А вот Зеленский многообещающе заверил, что состоялись важные переговоры по "защите украинского неба". По всей видимости, Италия пообещала поставить системы ПВО Киеву.

Из Италии Зеленский рванул с "сольником" в Германию. Там ему дали не только премию, которая упала на пол, сопровождаемая его зловещим предупреждением: "Русские!" (так он скоро из окна выбросится с криком: "Русские идут!", как некий министр обороны США – прим. авт.) Но мы их не боимся!" – но и отсыпали полной ложкой техники: 20 БМП "Мардер", 30 танков "Леопард 1", 4 ЗРК IRIS-T-SLM, 200 разведывательных БПЛА, 100 боевых бронированных машин, 15 зенитных комплексов "Gepard", большой запас боеприпасов и т.д. Даже на рояле играть не пришлось.

Воодушевленный таким успехом, Зеленский махнул в Париж, поручкался-пообнимался с тамошним президентом Эммануэлем и выцыганил у Макрона еще несколько десятков колесных танков AMX-10RC. Тот даже с некой гордостью заявил, что Франция вооружит ими несколько танковых батальонов ВСУ. У французской армии их почти 250, и она все равно их сейчас списывает, заменяя их на более современные машины. Несколько батальонов – это, как минимум два. А, значит, речь может идти, минимум, о 80 таких машинах. А вот тяжелые танки "Леклерк" и боевые истребители и штурмовики Макрон Зеленскому не дал. То ли французам самим мало имеющихся, то ли Бриджит Эммануэлю запретила.

Но на Франции Зеленский не остановился. А, не глядя, махнул в Лондон. Там его уже ждал почти индус в кресле британского премьера Риши Сунак, с которым они вместе ржали вдвоем над чем-то на борту вертолета Королевских ВВС в прошлый визит Зеленского в Лондон. Сунак недавно прислал Киеву порядка ста крылатых ракет Storm Shadow, которыми ВСУ уже обстреливают несколько дней Луганск. Но Зеленскому этого мало. Он запросил еще порядка 400 таких ракет, каждая из которых стоит порядка миллиона долларов, а кроме того, Сунак пообещал несколько сотен ударных дронов большой дальности и ракет большой дальности для систем ПВО.

Не забываем и того, что, как отрапортовало Минобороны Великобритании, "все обещанные Киеву танки Challenger 2 уже прибыли на Украину".

В общем, воюй, сукин сын, не отлынивай! Зря что ли тебе столько "пряников" на "гастрольном чесе" дали!