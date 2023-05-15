Украинское контрнаступление попадет в русскую мясорубку: как «тактика перемалывания» становится залогом успеха спецоперации

Солдат ВСУ у чешской самоходной артиллерийской установки "Дана" в районе Авдеевки. Фото: REUTERS

Из Артемовска (Бахмута) приходят разноречивые сведения. Российские штурмовые отряды, подразделения ВДВ и мотострелков ведут ожесточенные бои с наступающими батальонами ВСУ. Кварталы города переходят из рук в руки. Но российские части не отступают и жгут бронетехнику врага.

В эфире «Радио «Комсомольская правда» Игорь Виттель и Иван Панкин обсудили это с советником главы ДНР Игорем Кимаковским.

СМЕНА «МУЗЫКАНТАМ»

- Как оцениваете ситуацию в районе Бахмута?

- Там идут очень напряженные бои. Ничего экстраординарного, что могло бы вызвать какую-то панику, сегодня нет.

- Идет нормальная военная работа?

- Да, налаживается взаимодействие между «музыкантами» и нашими подразделениями, которые приходят туда на ротацию на второй, на третий эшелон. И которые работают с «вагнерами» справа и слева.

- Есть проблемы в коммуникации?

- Небольшие есть, но не более того.

ТЕМЫ КОНТРНАСТУПА

- Контрнаступление ВСУ началось?

- Предтеча этому есть. Когда у нас были проблемы под Харьковом, противник начинал работать по двум направлениям. Первое – прощупывает линию фронта. Я помню, тогда очень здорово прощупывались херсонское, запорожское направления. Нас в Донецке особо не трогали. Понимали, что получат по самое не балуй. И наш первый армейский корпус, и народная милиция, и ОБТФ «Каскад», и союзные силы на нашем направлении работали грамотно.

- Что сейчас?

- Идет прощупывание под Угледаром, под Авдеевкой. Они применяют новые технологии. Противоборство с нашей авиацией. Стараются на легкобронированной технике найти слабые места в обороне. Куда можно пойти в прорыв. У них грамотно расставлены резервы. Но мы об этом знаем.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Фото: YouTube

- Есть и второе направление?

- Они сильно стараются дестабилизировать ситуацию в регионах. Это обстрелы мирного населения. У нас только за сутки прилетело больше 600 только по ДНР 155-х боеприпасов.

- Есть прилет по Луганску.

- Очень серьезный, с использованием ракетных комплексов стран НАТО. И это подчеркивает, что, если это контрнаступление и состоится, то это будет контрнаступление со стороны стран НАТО в буквальном смысле. Оно будет делаться подготовленными в НАТО солдатами. Которых вооружают по натовским стандартами. И будут применять все технологии, которые сегодня используются НАТО.

- Брюссель — командир, Киев — солдат?

- Я Украину называю лабораторной крысой , на которой западные «партнеры» ведут испытания.

БЕЗ ПРОРЫВА

- Так есть ли реальная угроза прорыва фронта на Бахмутском направлении?

- Там будет только одна из контратак противника в рамках прощупывания. Они Артемовск будут отстаивать, сколько смогут. Для них Артемовск – их информационная стратегическая крепость. Они там будут работать, но серьезного прорыва там не ожидаю.

- Почему?

- С точки зрения их стратегии, это не принесет им существенного улучшения на фронте. А проблемы большие отгребут. Там очень серьезный опыт. Я перед 9 мая был в лесах под Кременной. На севере от Артемовске наблюдал ситуацию. Наши ребята работают в штатном режиме. Не думаю, что они пойдут сломя голову.

- Боятся?

- Они понимают, что там у нас и укрепрайоны хорошие есть, и накоплен боевой потенциал. Скорее всего, они будут прощупывать по всей линии фронта. И направление Артемовска для них сегодня - не стратегическое.

- Правда, что нами применяется тактика перемалывания противника в том же Бахмуте?

- Перемалывание противника идет в этом направлении. Противник перемалывается и на других направлениях. Например, под Угледаром.

- Вы встречались с тамошним военными?

– Я работал с ребятами из 155-й и с 40-й бригадами морской пехоты. С ребятами из ОБТФ, которые держат южное направление возле Угледара. Был на Марьинке. Думаю, перемалывание противника идет. И все чего-то ждут.

- Чего?

- Когда на стене висит ружье, оно выстрелит. То есть, если мы ждем, что противник пойдет в наступление — он пойдет. А тактику перемалывания наступа используем и мы.