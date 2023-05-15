«Отцы избегают ответственности»: Москалькова предложила Путину создать в России специальный «алиментный фонд»

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи в Кремле. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

С ежегодным докладом в Кремль к Владимиру Путину пришла уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. Правозащитница начала с рассказа о спецоперации, точнее с рассказа о многочисленной помощи беженцам.

- Огромное количество эвакуированных из Донбасса и Украины прибыло на территорию России, спасаясь от украинских бомбежек. Начало СВО, беспрецедентная русофобия, разрушение прежних международных институтов правозащиты – всё это обусловило увеличение количества обращений, - констатировала Москалькова.

Уполномоченная создала три «группы быстрого реагирования». Для беженцев, семей бойцов спецоперации и мобилизованных. Итого в прошлом году удалось помочь 13 тысячам человек, а в этом – еще двум тысячам.

- Причем большое количество обращений было связано и с нарушениями со стороны должностных лиц принципов справедливости, законности, обоснованности, - отметила правозащитница.

Но спецоперация не отменила и «традиционное тематики» уполномоченной. Вот где еще требовалась помощь правозащитников:

Почти половина отмененных незаконных решений касалась отказов в возбуждении уголовного дела.

- Фактически люди лишаются возможности с помощью государства найти преступника и получить возмещение вреда, - возмутилась Москалькова.

- Защитить свои интересы, - согласился президент.

Правозащитница разбиралась в жалобах из тюрем.

- Вы дали в прошлом году указание убыстрить принятие закона об ответственности против пыток. Это дало свои результаты. К нам поступило в этом году меньше обращений по этой тематике, но сохраняется значительное число жалоб, связанных с условиями содержания, - рассказала она.

Еще жалуются на неправильные выплаты пенсий и пособий.

- Направлений очень много, и ни одно из них нельзя назвать второстепенным, - в конце встречи резюмировал Владимир Владимирович.

Еще Москалькова в своем ежегодном докладе (это не обсуждалось во время личной встречи с президентом) предложила создать «алиментный фонд». Он мог бы повысить сборы алиментов. А то сейчас многие отцы бегают от ответственности, а искать правды матерям приходится самостоятельно.