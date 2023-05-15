Экономия топлива на 6 млрд рублей: «Роснефть» сообщила о сокращении выбросов и развитии низкоуглеродной генерации в 2022 году

Фото: пресс-служба Роснефти

15 мая - День климата. В эту дату все причастные к промышленности и экологии люди стремятся привлечь внимание мирового сообщества к проблеме глобального потепления. Стратегический ориентир нефтяной компании «Роснефть» - достижение углеродной нейтральности к 2050 году. Предприятие намерено оставаться надежным производителем, минимизируя воздействие на климат и окружающую среду.

МИНУС 25 ПРОЦЕНТОВ К 2035 ГОДУ

Стратегия «Роснефть-2030» определяет целевые показатели компании по сокращению выбросов парниковых газов на 5% к 2025 году, а к 2035 году - на 25%. Достижение стратегических целей планируется за счет сокращения выбросов, использования низкоуглеродной генерации, развития энергосберегающих технологий, технологий по улавливанию и хранению углерода, использования потенциала природного поглощения и других.

Внедрение энергосберегающих технологий, оборудования и оптимизация расходов на энергоресурсы – ключевые направления программы энергосбережения. Объем топливно-энергетических ресурсов, сэкономленных компанией по итогам 2022 года, составил 326 тыс. тонн условного топлива или более 6 млрд рублей.

Наряду с использованием передовых технологий для снижения выбросов парниковых газов компания намерена применять механизмы компенсации той части выбросов, которых невозможно избежать в операционной деятельности. К таким механизмам относятся мероприятия по увеличению поглощения СО2 в лесах.

РАЗВИТИЕ «ЛЕГКИХ»

«Роснефть» в прошлом году запустила масштабный лесоклиматический проект в Красноярском крае с совокупным потенциалом поглощения 10 млн т СО2-экв. Проект позволит не только внести существенный вклад в борьбу с изменением климата, но и способствовать формированию методологической и нормативной базы для развития в России климатических проектов. Партнерами компании выступили правительство Красноярского края, Санкт-Петербургский Государственный Лесотехнический университет и Сибирский государственный университет. Кроме того, в 2022 году компания подписала соглашение о сотрудничестве с Рослесхозом по развитию лесоклиматических проектов.

Фото: пресс-служба Роснефти

При поддержке «Роснефти» специалисты СПбГЛТУ и СФУ на основании международной практики подготовили предложения по различным видам лесоклиматических проектов, рекомендованных к реализации в крае.

Лесоклиматический проект дополнит регулярные мероприятия Компании по воспроизводству лесов. В 2020-2022 годах сотрудники «Роснефти» и ее дочерних предприятий высадили более 18 млн саженцев деревьев различных пород.

БОРЬБА С УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ

Одной из ключевых технологий, которые позволяют сократить выбросы, является улавливание и хранение углекислого газа. Технология предусматривает улавливание углерода и его дальнейшую закачку в толщи глубокозалегающих пород, что обеспечивает безопасное хранение на постоянной основе.

В настоящее время эксперты компании изучают возможности развития проектов в области улавливания, утилизации и хранения углекислого газа на лицензионных участках Компании. Рассматриваются перспективные геологические объекты для организации подземного хранения СО2, оцениваются потенциальные объемы закачки СО2, проводится предварительная экономическая и технологическая оценка проектов.

«Роснефть» уделяет приоритетное внимание сокращению выбросов метана - парникового газа, потенциал глобального потепления значительно превышает воздействие углекислого газа. С 2020 года в компании внедряется комплексная программа по обнаружению и устранению неорганизованных источников выбросов метана. Программа включает мероприятия воздушного мониторинга производственных объектов с применением беспилотных летательных аппаратов, а также методы наземного мониторинга. В этом году программа будет масштабирована уже на 26 добывающих предприятий.