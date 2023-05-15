Счета Дома моды умершего Валентина Юдашкина заблокированы: теперь понятно, почему

Дом моды Юдашкина на Кутузовском проспекте продолжает работать и торговать нарядами, как ни в чем не бывало Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока Модный дом Вячеслава Зайцева, а затем и похороны кутюрье сотрясали скандалы, имя Валентина Юдашкина, наоборот, не попало ни в какие пошлые заголовки. И вдруг всего через две недели после смерти дизайнера в Телеграме прогремела новость: ФНС заблокировала счета Модного дома Юдашкина. На фоне бенефиса налоговой службы, которая широким гребнем пошла по блогерам да знаменитостям, такое событие - уже само по себе пятно на репутации.

Между тем, реальный Дом моды Юдашкина на Кутузовском проспекте продолжает работать и торговать нарядами, как ни в чем не бывало. Так что же происходит на самом деле?

Как выяснил сайт KP.RU, банковские счета компании действительно были арестованы еще до смерти модельера, 3 апреля 2023 года. Основание довольно распространенное: "Непредоставление налоговой декларации в установленный срок". Более того, с 2015 года это уже 25-й (!) подобный случай, когда ФНС блокирует счета Модного дома. Да и вообще, по бумагам компания выглядит совсем не благонадежной: последние 10 лет она не показывает никакого дохода и регулярно по суду оплачивает налоги и сборы на какие-то смехотворные суммы в 300 - 500 рублей. А платья с ценниками в несколько тысяч рублей продолжают продаваться...

Что всё это значит на самом деле, сайт KP.RU спросил у эксперта.

- Во-первых, не исключено, что из-за болезни модельера его команде было не сдачи отчетности в ФНС: документы оказались просрочены, и налоговая автоматом заблокировала счета, - объясняет юрист Михаил Алексеев, который ведет свой канал о бизнесе в Телеграме. - Однако, скорее всего, эта фирма просто-напросто является брошенной. Когда мы говорим об успешных продажах в брендовом бутике и нулевой прибыли компании, здесь надо понимать: при всей созвучности реальный магазин может принадлежать не ООО "Дом моды Юдашкин", а совсем другому юрлицу. И это также могло случиться по причине заболевания кутюрье: семья готовилась к печальному событию и переоформляла активы, чтобы не было борьбы за наследство. Ведь в таких случаях очень часто возникают неочевидные родственники со своими правами и притязаниями.

Изучив записи в ЕГРЮЛ, наш эксперт подтвердил свои догадки.

- Итак, у ООО "Дом моды Юдашкин" есть собственник - некое акционерное общество "Валентин Юдашкин Групп", - продолжает Михаил Алексеев. - Именно это ОАО и владеет всеми активами Дома моды. Думаю, доли в организации распределены между членами семьи так, как этого хотел сам модельер. Такая схема удобна и безопасна, позволяет защитить свои доходы, товарный знак и так далее. Так что никакой скандальности с этими арестованными счетами на самом деле нет: это формальность, которая абсолютно ни на что не влияет.

Видимо, эту раздутую из ничего сенсацию семья Юдашкина даже не считает нужным комментировать. Сайт KP.RU обратился к вдове и дочери модельера, которые имеют непосредственное отношение к его модному бизнесу, но они так и не ответили.

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