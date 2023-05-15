«Описывал и буду описывать подвиг русского солдата»: Александр Коц отреагировал на оскорбительный пост политолога Матвейчева в адрес российских военкоров

Александр Коц за 22 года работы в «горячих точках» по всему миру привык к тому, что репортер — не сгущенка, чтоб всем нравиться Фото: Александр КОЦ

Скинули мне тут обличительный текст депутата Госдумы, политтехнолога Олега Матвейчева, который обвинил военкоров в рекламе на крови. Честно говоря, за 22 года работы в «горячих точках» по всему миру я привык к тому, что репортер — не сгущенка, чтоб всем нравиться.

И раз уж целый депутат (а его коллег по партии я регулярно встречаю вблизи линии фронта) переходит на личности и упоминает мою фамилию, пожалуй, отвечу.

Скажу за себя. С 15 февраля 2022-го я провел в командировке без малого год — с тремя небольшими перерывами. За это время у меня вышли под две сотни больших текстовых, фото- и видеорепортажей из всех точек СВО — от городка Ворзель в Киевской области до самого края Кинбурнской косы на Херсонщине. От села Сулиговка под Изюмом, до деревни Марфополь под Гуляполем. От Артемовска до Песок. В них я беспрестанно описывал и буду описывать подвиг русского солдата, как поражающий своей готовностью к самопожертвованию, так и будничный, окопный. Из этих репортажей у аудитории создается портрет нашего защитника. Я участвовал в сотнях радио- и телеэфиров, где рассказывал о продвижении наших войск, уничтожении вражеской техники, применении новых методов и технологий. Да, о недостатках и недочетах я тоже писал и говорил. И буду это делать впредь, ошибаясь порой. Тоже бывало.

Не написал про три сбитых вражеских самолета? Это, слава русскому оружию, стало рутиной. Что до взрыва в Хмельницком («а там было крОсиво», пишет автор, поучающий, что в русском языке нет слова «наступ»), то проще назвать телеграм-канал, который о нем не написал: «Блог Олега Матвейчева». Интересно, откуда он сам узнал об этой крОсоте, если видео не публиковалось в официальных сводках. Может все-таки у «военкур» (так депутат окрестил журналистов, работающих в зоне боевых действий) подсмотрел?

А теперь по поводу заработка в Телеграме. Нелепо об этом слышать от политолога с репутацией человека, который бесплатно рот не раскроет (неважно, с какой целью). Но вообще практически все военкоры, упомянутые депутатом Матвейчевым, тратят немалые в том числе личные средства на закупку необходимых девайсов для фронта, на помощь мирным жителям, на ремонт коптеров и машин, на финансирование «народных КБ», которые создают противотепловизионные одеяла и ударные дроны-камикадзе… Реклама в перерывах ток-шоу, в которых участвует политтехнолог, его не смущает? Сколько он зарабатывает там, не ворочая мешки?

Ну и по поводу Сталина. При Сталине Константин Симонов в 1942 году написал «Безыменное поле», за которым заходит «кровавое солнце позора» отступления. Матвейчев бы назвал его паникером. Зато такие «шапкозакидатели» и «успокоители», как этот политолог, пошли бы по этапу первыми, не кукарекая. Сегодня их с зоны даже в ЧВК «Вагнер» бы не взяли. Масть не та. Впрочем, где фронт, а где они...