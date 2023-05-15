Анфиса Чехова рассказала, как ей удалось погасить ипотеку на 30 лет за полтора года

Анфиса Чехова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса Чехова в 2017 году разошлась с мужем, актером Гурамом Баблишвили. Телеведущая одна воспитывает 10-летнего сына Соломона. После развода мальчик живет с матерью. Свою московскую квартиру для себя и для сына Чехова купила сама, без помощи экс-супруга. Недвижимость Анфиса приобрела в кредит – взяла ипотеку на 30 лет. А потом быстро расплатилась и закрыла ее. Как рассказала телеведущая в соцсетях, погасить долг ей помог обвал рубля.

«Не поверите, квартиру я купила сама. Брала в ипотеку на 30 лет. Выплатила за полтора года, потому что произошло большое падение рубля. Моя ипотека была в рублях, а я зарабатывала в долларах. Вот так мне повезло», - ответила Чехова на вопрос подписчика о недвижимости.

Телеведущая воспитывает 10-летнего сына Соломона. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анфиса и Гурам Баблишвили развелись после восьми лет отношений. Артисты поставили штамп в паспорте в 2015 году, но в итоге их официальный брак просуществовал всего два года. Телеведущая рассказывала, что рассталась с мужем, поскольку «устала быть основным локомотивом» в семье. К тому же Баблишвили не был верен в браке. Супруги сумели сохранить дружеские чувства ради сына Соломона. Мальчик проводит много времени у отца и несколько раз в год летает к нему в гости. Сейчас Гурам с новой семьей живет в Грузии. В Тбилиси он переехал несколько лет назад, после развода. По словам Анфисы, это стало еще одной из причин их расставания: Баблишвили всегда мечтал вернуться на родину, а Анфисе Грузия категорически не нравится.

Не так давно телеведущая призналась, что у нее роман с американцем. Уже три года Чехова состоит в отношениях, ее избранник живет и работает в США. Он успешный и состоятельный, и бросать Штаты ради Анфисы не намерен. Предложение руки и сердца возлюбленный Чеховой пока не сделал – телеведущая говорит, что у них все сложно. Они вместе ездят в путешествия, Анфиса периодически гостит в Америке, но о планах по созданию семьи речи нет. По словам телеведущей, ее отношения с загадочным любовником нельзя назвать крепкими.

«Мы расставались, потом опять сходились. Замуж надо звать тогда, когда мужчина понимает, что женщина ответит ему: “Да”. А я пока еще загадка», - отметила Чехова.

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