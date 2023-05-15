Дело Блиновской обернулось семейной драмой: мужа блогерши обвинили в соучастии

Елена Блиновская с супругом Алексеем Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дело Елены Блиновской, как и масштаб ее марафонов, оказалось куда серьезнее обвинений, предъявленных другим блогерам. Во-первых, сумма недоплаты по налогам потянула почти на миллиард рублей. А во-вторых, вслед за марафонщицей следователи пришли и к ее мужу.

- Блиновская, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей, - сообщил СК РФ в своем Телеграм-канале. - Для совершения преступления она в качестве соучастников привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Действуя согласно отведенной им преступной роли, они привлекли подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, применяющих специальные налоговые режимы, для дальнейшего ведения деятельности через целенаправленное формальное «дробление» бизнеса с целью занижения доходов.

Проще говоря, Алексей Блиновский находил для супруги конторы, которые продавали ее марафоны, чтобы доход копился на разных счетах и не превышал лимиты, после которых налоги существенно возрастают. Теперь мужа блогерши обвиняют в двух преступлениях - уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч.2 ст. 198 УК РФ) и отмывании денег тоже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). В самое ближайшее время Блиновского доставят в суд, где назначат меру пресечения на время расследования.

А что грозит обвиняемому, сайту KP.RU рассказал юрист и правозащитник Дмитрий Наумов, автор канала в Дзене "Тюремный прокурор".

ЧТО ЗНАЧИТ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ОБВИНЕНИЯ?

- Когда предъявляется обвинение, человек считается привлечённым к уголовной ответственности, - объясняет эксперт. - Как правило, обвинение предъявляется, когда уже есть серьёзная доказательственная база. Это 90% обвинительного приговора суда. В случае, если в ходе следствия или суда не подтвердится причастность Блиновского к какому-то преступления, то он сможет иметь право на реабилитацию.

ВОЗМОЖЕН ЛИ ДОМАШНИЙ АРЕСТ?

- Во-первых, надо сказать, что по статье об уклонении от уплаты налогов (ч.2 ст.198 УК РФ) максимальное наказание небольшое – всего до трех лет лишения свободы. А вот ч.4 ст.174.1 УК РФ об отмывании денег серьёзнее – уже до семи лет. Это категория тяжких преступлений и избрание по ней меры пресечения в виде заключения под стражу вполне возможно. Домашний арест самой Блиновской был обусловлен, прежде всего, признанием вины и наличием малолетних детей. Случай Алексея сложнее, потому что дети уже находятся с супругой на домашнем аресте. А значит, для суда наличие детей не будет иметь решающего значения.

ИЗОЛЯТОР: ПЕРВЫЙ КОРДОН - "ОТСТОЙНИК"

- В случае, если Блиновскому изберут меру пресечения в виде заключения под стражу, его в итоге отправят в один из следственных изоляторов ФСИН России по Москве. Прием подозреваемых и обвиняемых в СИЗО производится круглосуточно. На период оформления учетных документов подозреваемые и обвиняемые размещаются в сборном отделении СИЗО в камерах временного пребывания (в простонародье «отстойники») на срок не более восьми часов.

"Отстойники" - это просто камеры, в которых заключённые ждут, пока их оформят и отправят в обычные камеры. Там нет кроватей и прочих прелестей. Как правило, просто лавочки, умывальник и туалет. В общем, временные камеры для содержания на несколько часов.

ВТОРОЙ КОРДОН - КАРАНТИН

- После проведения полного личного обыска, досмотра личных вещей, фотографирования, обязательной государственной дактилоскопической регистрации (это те самые отпечатки пальцев. - Ред.), медицинского осмотра, оформления документов, а также получения постельных принадлежностей и посуды, прибывшие в СИЗО размещаются по камерам карантинного отделения, где проходят медицинское обследование. За ними устанавливается медицинское наблюдение продолжительностью до 10 суток.

В карантинной камере арестант находится не один. Вообще, для одиночного содержания в камере нужны основания.

ЧТО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В СИЗО?

- Перечень вещей утверждён Правилами внутреннего распорядка в СИЗО. Например, можно иметь: одежду без поясных ремней, подтяжек и галстуков, обувь без супинаторов, шнурков и металлических набоек, бритву электрическую, крем для руки и лица, электрокипятильник и продукты питания в герметичной, в том числе вакуумной, упаковке. Никаких сим-карт и банковских карт: СИЗО - это еще не тюрьма, но режим здесь также очень суровый.