Лезвие ятагана для Эрдогана: Итоги президентских выборов в Турции

Данные поданы уже в ЦИК и идет волна апелляций с обеих сторон Фото: REUTERS

…- Добрый день еще раз, Сергей Борисович! Развеялся ли туман над Стамбулом, как мы ожидали? Какие новости в политической атмосфере?

- Нам уже надо сменить образ. Если бы я писал авантюрные романы, назвал бы ситуацию как-нибудь так – «На лезвии ятагана». Вот все буквально на лезвии ятагана находится.

- Все, меняем «туман» на «ятаган».

- Да. Тем более, рифмуется с Эрдоганом хорошо.

- Ну, а без рифмы - с Эрдоганом все хорошо?

- Подсчеты в принципе технически завершены. Но цифры замерли. Эрдогану по-прежнему не хватает полпроцента для того, чтобы победить в первом туре. Данные поданы уже в ЦИК и идет волна апелляций с обеих сторон. Оспариваются результаты на отдельных участках. Если претензии обоснованы, назначаются пересчеты. Пересчетов много. Иногда они происходят по нескольку раз. Пока процедура рассмотрения апелляций не завершена, данные по спорным участкам не вводятся в государственную систему. Поэтому цифры замерли и все просто ждут результата. ЦИК объявил уже, что прием апелляций прекращается в 15.00 часов завтра, во вторник. Боюсь, что официальных результатов ЦИК не объявит раньше этого рубежа.

- Значит, мы ждем вторника, я правильно вас понимаю?

- Да, мы ждем вторника, официального объявления результатов. А если говорить еще о прогнозах на уровне предчувствия, на основе интуиции, мне кажется, все-таки будет второй тур. Потому что Эрдогану не нужны сомнения в его победе, ему нужна уверенная легитимность. А легитимность дается полной ясностью результатов. Поэтому не исключено, что он пойдет на второй тур. А во втором туре у него шансы, с моей точки зрения, выглядят предпочтительнее.

Произошло еще одно важное такое чудо в ходе избирательной кампании.

11 провинций турецких серьезно были затронуты огромным землетрясением в марте этого года, в этих провинциях проживает около 12 миллионов избирателей, и оппозиция ожидала, что эти избиратели, пострадавшие от землетрясения, предъявят претензии власти и больше склонятся к ним. Но этого не произошло.

Произошло ровно наоборот. Как выяснилось, большинство в пострадавших от землетрясения провинциях склонилось на сторону Эрдогана. Он уже в этом году дает им временное убежище и материальную поддержку, в следующем обещает всем квартиры. И люди, видимо, не устояли против такой перспективы.

- Но оппозиция наверняка тоже обещает златые горы и молочные реки.

- Тут очень много значит фактор времени. Если придет новое правительство, то пока оно сформирует свои структуры, пока все рассядутся по этажам, кто его знает, что там будет, когда у них руки дойдут до выполнения обещаний. А людям надо жить здесь и сейчас.

И в ходе второго тура этот обозначившийся резерв Эрдогана может еще усилиться. И я думаю, что все-таки второй тур состоится. А как там будет, увидим в ближайшие часы.

Пожелаем турецким партнёрам вложить ятаган в ножны и вернуться к мирному труду.

- Спасибо вам огромное.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

Сергей Станкевич, корреспондент Радио «Комсомольская Правда»: Похоже, все. Подсчитано 99,9% голосов.

Эрдоган - 49,5%.

Кылычдароглу - 44,9 %.

О,1% ничего не изменит.

Разве что - красиво округлит цифру оппозиции.

Второй тур!

Тем временем в интервью Радио «Комсомольская правда» востоковед Каринэ Геворгян заявила, что после выборов Турцию ждет гражданская война.