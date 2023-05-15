Ради чистой воды и свежего воздуха: для чего создаются зеленые облигации и как на них заработать

Экология – острая тема для любого города. Она требует постоянного контроля и улучшений, чтобы жители дышали свежим воздухом, а в водоёмах была чистая вода. Даже в месте с населением до миллиона человек крайне сложно поддерживать окружающую среду, что и говорить о таком мегаполисе, как Москва, где проживают более 13 млн человек и который посещают миллионы туристов круглый год. Чтобы помочь столице стать экологичнее, были придуманы зеленые облигации, заработать на которых может каждый житель страны. Нет, это не значит, что вы «покупаете» высадку деревьев и запуск новых рыб в пруды.

Всё гораздо сложнее и интереснее. Например облигации, которые продали в 2021 году, активно помогают городу. На них закупили 400 электробусов (взамен дизельных автобусов), построили 18 новых станций БКЛ и реконструировали три станции метро. Эффективность можно измерить и в цифрах. Так, благодаря запуску новых станций метро ощутимо снизились выбросы: - загрязняющих веществ на 885,5 тонн в год; - парниковых газов на 20,9 тысячи тонн в год. И это только начало! В 2023 году зеленые облигации будут доступны не только москвичам, но и жителям всей России.

Есть пять главных преимуществ, почему люди вкладываются в них: это надежно и просто, у вас будет возможность заработать и сделать вклад в чистый город, при этом с вас не возьмут комиссии и «штрафы».

«Комсомолка» уже узнала, на что пойдут средства зеленых облигаций в новом году, а также когда будет объявлен старт их продаж. Спешит поделиться всей информацией с вами — переходите по ссылке.