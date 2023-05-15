Одержимый глобальной войной Зеленский поехал в «турне отчаяния» по Европе

Очередной всплеск публичной активности Владимира Зеленского, главной составляющей которого стала полная самолюбования поездка по Европе, имеет довольно простую и очевидную подноготную – страх утратить остатки безоговорочной поддержки. Фото: REUTERS

Очередной всплеск публичной активности Владимира Зеленского, главной составляющей которого стала полная самолюбования поездка по Европе, имеет довольно простую и очевидную подноготную – страх утратить остатки безоговорочной поддержки. На протяжении многих месяцев Киев всеми силами пытался убедить своих покровителей в необходимости увеличения финансовых вливаний и оружейных поставок, обосновывая растущие запросы обещаниями некоего триумфального контрнаступления. И на какое-то время команде Зеленского даже удалось заручиться определенной поддержкой в клубе своих верных соратников.

Некоторые особо ретивые адепты войны до последнего украинца в Европе (преимущественно, Восточной) с восторгом фантазировали о возможных итогах вожделенной «контрнаступательной» операции. Менее фанатичные западные политики, то и дело намекавшие украинской стороне на целесообразность перехода к дипломатическому треку, приняли на вооружение мантру «переговоры только после военных побед Киева», которую повторяли по поводу и без. Авторитетные издания вовсю расписывали стратегические таланты генералов ВСУ и возвышающегося над ними «полководца», а лоббисты и политтехнологи организовывали обструкцию любому усомнившемуся в правильности выбранного курса – так, например, произошло в США со скептически настроенным республиканцем Роном Десантисом. Но что-то пошло не так – как выяснилось, киевский режим вовсе не спешит оправдывать возложенные на него надежды, а его наступательная активность остается в основном виртуальной и вербальной.

При прочтении объемного интервью, которое Зеленский дал газете The Washington Post, бросается в глаза слегка прикрываемая хамской манерой общения нервозность украинского лидера, который всеми силами юлит, уходя от ответов на вопросы о так и не состоявшемся победном походе ВСУ. Глава Незалежной всеми силами пытается уличить журналистов издания, обычно верно служащего рупором киевской пропаганды, в пророссийском настрое и недостаточном сочувствии идее победы Украины на поле боя. Схожие реплики можно было наблюдать и в ходе его встреч с европейскими коллегами. Так, в очередной раз подтвердив репутацию человека, далекого от христианских ценностей, Зеленский демонстративно отверг мирный план Папы Римского, указывавшего на важность переговорного процесса, немало удивив устающих от его эскапад наблюдателей.

Похоже, Запад постепенно начинает различать в своём любимце черты одержимого войной мегаломана, осознанно ведущего свою страну (если не всю Европу) к катастрофе. Подтверждением могут служить опубликованные всё той же газетой The Washington Post данные Пентагона о том, что Зеленский неоднократно обсуждал полубезумные идеи об оккупации российской территории или нанесении прямых ударов по Ростову и другим городам – вопреки многократным предупреждениям со стороны Белого дома о необходимости предотвращения эскалации. Коллективный «Квартал-95», явно заинтересован в обретении конфликтом с Россией бессрочного характера – ведь так намного проще через получение бесконтрольных траншей решать свои финансовые задачи, попутно зачищая конкурентов-олигархов и оппозицию - даже присягнувшую на верность.

Сегодня необходимо четко осознавать: Киев тоже не заинтересован в мире и пытается всеми силами затянуть конфликт. Широко разрекламированное «контрнаступление» - не более чем очередная составляющая стратегии по затягиванию украинского кризиса, у углубления которого появилось множество интересантов как среди делающих карьеру на трагедии политиков, так и в мировой бизнес-среде. Можно не сомневаться – как только Зеленский почувствует признаки приближающегося окончательного провала, он попытается перейти все возможные красные линии, стремясь подтолкнуть ситуацию к порогу глобального конфликта. Именно вероятностью такого сценария нынче он шантажирует и Москву, и теряющих веру в украинский проект кураторов из Вашингтона. Но поддаваться на эти провокации и уловки нельзя. Ценой промедления могут стать тысячи жизней мирных россиян и украинцев, брошенных Киевом в топку своей авантюры. Следовательно, всему российскому обществу необходимо сконцентрировать усилия для доведения СВО до логического финала.

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