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Происшествия15 мая 2023 15:30

Бойцы Росгвардии за неделю задержали 29 пособников киевского режима в ЛНР

У них изъяты боеприпасы, взрывчатка, мины, стрелковое оружие и артиллерийские снаряды
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
схронах противника нашли около 10 тысяч патронов различного калибра, более 80 артиллеристских снарядов, 42 мины

схронах противника нашли около 10 тысяч патронов различного калибра, более 80 артиллеристских снарядов, 42 мины

Сотрудники Росгвардии задержали за неделю в Луганской народной республике 29 пособников украинского режима. У них в тайниках были изъяты целые арсеналы оружия: боеприпасы, артиллерийские снаряды, мины….

«В схронах противника нашли около 10 тысяч патронов различного калибра, более 80 артиллеристских снарядов, 42 противотанковые (противопехотные) мины и 180 взрывателей к ним. В населенных пунктах региона изъято 220 ручных гранат, пусковая установка ПТУР и боевые части «Корнет»», - перечислили в пресс-службе ведомства.

У подозреваемых в пособников ВСУ изъяты квадрокоптеры и мобильные телефоны, в которых хранились сведения о размещении военной техники на территории ЛНР, ее передвижении, инженерных сооружениях и объектах.

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