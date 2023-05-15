Бойцы Росгвардии за неделю задержали 29 пособников киевского режима в ЛНР

схронах противника нашли около 10 тысяч патронов различного калибра, более 80 артиллеристских снарядов, 42 мины

Сотрудники Росгвардии задержали за неделю в Луганской народной республике 29 пособников украинского режима. У них в тайниках были изъяты целые арсеналы оружия: боеприпасы, артиллерийские снаряды, мины….

«В схронах противника нашли около 10 тысяч патронов различного калибра, более 80 артиллеристских снарядов, 42 противотанковые (противопехотные) мины и 180 взрывателей к ним. В населенных пунктах региона изъято 220 ручных гранат, пусковая установка ПТУР и боевые части «Корнет»», - перечислили в пресс-службе ведомства.

У подозреваемых в пособников ВСУ изъяты квадрокоптеры и мобильные телефоны, в которых хранились сведения о размещении военной техники на территории ЛНР, ее передвижении, инженерных сооружениях и объектах.

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