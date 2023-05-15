Мурзиков начали активно вывозить на дачу: нужно ли защищать котиков от клещей

Сейчас все ветеринары настоятельно рекомендуют обрабатывать животное, если вы вывозите его на дачу или выпускаете гулять Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Иногда в интернете можно встретить мнение, что кошкам сезонные клещи не страшны. И можно смело выпускать мурлык на улицу, даже особо не обрабатывать. Более того - присосавшегося клеща и снимать не обязательно, мол, сам отвалится...

Кошки действительно гораздо реже, чем собаки, болеют пироплазмозом (опасным заболеванием крови), который вызывают паразиты пироплазмы или бабезии, передающиеся с укусом клеща. Но это не означает, что не болеют вовсе. От пироплазмоза могут пострадать молодые коты и кошки до 3 лет. У крупных диких животных есть механизм защиты от этих паразитов, а вот у домашних нет.

Но иксодовые клещи переносят не только пироплазмы, но и других паразитов и инфекции. Их укус может заразить кошек гемобартенеллезом, тейлериозом (обе болезни крови протекают тяжело, часто со смертельным исходом). Болеют кошки и боррелиозом или болезнью Лайма. Клещи могут спровоцировать даже аллергический деоматит. В зоне риска - котята и пожилые животные.

Поэтому сейчас все ветеринары настоятельно рекомендуют обрабатывать животное, если вы вывозите его на дачу или выпускаете гулять в ближайший парк: капать на холку капли, отпугивающие клещей. Или надевать специальные ошейники.