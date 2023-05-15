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Дом. Семья15 мая 2023 16:08

Мурзиков начали активно вывозить на дачу: нужно ли защищать котиков от клещей

Что надо знать перед тем, как выпустить любимца на улицу
Анна КУКАРЦЕВА
Сейчас все ветеринары настоятельно рекомендуют обрабатывать животное, если вы вывозите его на дачу или выпускаете гулять

Сейчас все ветеринары настоятельно рекомендуют обрабатывать животное, если вы вывозите его на дачу или выпускаете гулять

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Иногда в интернете можно встретить мнение, что кошкам сезонные клещи не страшны. И можно смело выпускать мурлык на улицу, даже особо не обрабатывать. Более того - присосавшегося клеща и снимать не обязательно, мол, сам отвалится...

Кошки действительно гораздо реже, чем собаки, болеют пироплазмозом (опасным заболеванием крови), который вызывают паразиты пироплазмы или бабезии, передающиеся с укусом клеща. Но это не означает, что не болеют вовсе. От пироплазмоза могут пострадать молодые коты и кошки до 3 лет. У крупных диких животных есть механизм защиты от этих паразитов, а вот у домашних нет.

Но иксодовые клещи переносят не только пироплазмы, но и других паразитов и инфекции. Их укус может заразить кошек гемобартенеллезом, тейлериозом (обе болезни крови протекают тяжело, часто со смертельным исходом). Болеют кошки и боррелиозом или болезнью Лайма. Клещи могут спровоцировать даже аллергический деоматит. В зоне риска - котята и пожилые животные.

Поэтому сейчас все ветеринары настоятельно рекомендуют обрабатывать животное, если вы вывозите его на дачу или выпускаете гулять в ближайший парк: капать на холку капли, отпугивающие клещей. Или надевать специальные ошейники.

Живой уголокЖивой уголок: Кошки