Украинцы поняли, что делать на Украине им нечего. Оставшиеся упиваются йодом и витаминами от радиации

Власти Хмельницкого предупредили население, что воду из-под кранов лучше пока не пить.

Вся Украина гадает, чи булы на складе в Хмельником или Тернополе снаряды с обедненным ураном, чи там их не було. Дюже богато бумкнуло, "бавовна" была такой, что если бы взрыв трансформировался бы в "грибочек", то там, по меньшей мере, пол города пошли бы стирать шаровары. Но официйна украинска влада мовчит, как воды в рот набрала. И народ решил, что спасение утопающих – это их собственное дело. После чего потянулись, женщины – по аптекам, а мужички - изгонять из организма всякие нехорошие вещества старым проверенным способом, продающимся в магазинах.

То ли мужчин стало гораздо меньше на Украине, чем женщин, то ли магазины снабжаются лучше, но йод в аптеках закончился, а вот горилка в лавках продолжает стоять, демонстрируя чисто украинскую незламность. А тут еще экс-депутат Верховной рады Мосийчук, такой мордатый, он еще в большой портрет Кадырова очередью стрелял из незалежного кулемета, но промахнулся с 3-х метров, начал пугать население, что, мол, из-за радиации теперь кохаться надо исключительно так, чтобы не було из-за этого новых детишек. Мол, будет, как у Пушкина: "Родила царица в ночь не то сына, не то дочь. Не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку". Мутации там и все остальное. За что, по идее, надо благодарить Зеленского и индуса Риши Сунака, премьерствующего сейчас на Британских островах, но "поблагодарят" все равно Путина.

Но если вы думаете, что об украинцах никто не заботится, то ошибаетесь. Минздрав Украины принял решение раздать населению 16 тысяч упаковок витаминов. У них, правда, просрочен срок годности, но какая, в принципе, разница? Йод ведь тоже не помогает, а просроченные витамины куда-то девать надо, поскольку необходимо отчитаться о доставке гуманитарной помощи западным поставщикам.

Да, вы правильно поняли, витаминки эти были поставлены западом именно в качестве гуманитарки. Нет, они пришли с нормальными сроками годности, просто на Украине чиновники долго искали, кому бы их втюхать за денежку, но покупателей на этот товар так и не нашли. Вот у них срок годности и закончился, а девать их все равно куда-то надо. Главное, что от них никакого вреда для организма даже после потребления просроченных нет. Или почти нет.

Ах да, власти Хмельницкого предупредили население, что воду из-под кранов лучше пока не пить. И кипятить тоже не стоит. Нет, не из-за радиации. Просто так совпало, что именно сейчас потребовалось всю воду срочно прохлорировать. Когда прохлорируется в достаточной степени, администрация сообщит. Наверное. Но почему-то вода хлоркой, как сообщают с мест, совершенно не пахнет.

В общем, народ украинский сейчас чешет репу и обсуждает, куда лучше переехать жить из Хмельницкого, потому что в Хмельницком жить украинцам больше как-то не хочется. И в Тернополе тоже. Да и, вообще, лучше убраться за пределы Незалежной. Вот только вопрос – куда?

До недавних пор оазисом тихого спокойствия была, например, Эстония. Но, как рассказали поехавшие в Таллин обэстониваться украинцы, там им вдруг начали приходить повестки. Украинским мужчинам необходимо явиться в эстонскую армию для прохождения двухнедельных военных сборов "на случай боевых действий", на которых их обещают научить защищать эстонскую Родину, раз они не хотели это делать на своей украинской. И знающие люди советуют не "косить" от сборов, потому что иначе просто депортируют назад на Украину, а там их ждет не повестка на двухнедельные сборы, а мобилизация в окопы на боевые позиции.

Можно было бы, к примеру, в Польшу, где среди всех европейских стран осело наибольшее количество украинских беженцев (в России, конечно, гораздо больше, но мы же сейчас про ЕС). Но и там посольство Украины в Варшаве стало вручать украинским беженцам уведомление о постановке на воинский учет. Причем, ставят на учет не в Польше, где сформирована польско-литовско-украинская бригада, а на Украине. Наверное, чтобы в случае необходимости иметь возможность без всяких бюрократических проволочек гнать на фронт свежее "пушечное мясо".

Где ховаться бедным украинцам от нынешних напастей, устроенных им Зеленскими и его союзниками, совершенно непонятно. Ясно лишь одно, и дело совсем не в Хмельницком, Борисполе, Киеве или Одессе. Похоже, им нечего делать на Украине. Во всяком случае, не на нынешней.