Мать раскрыла правду об имуществе Артура Смольянинова* в России

Теперь, лишив себя возможности работать в России, актер-иноагент отправился в тур по зарубежью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Актер Артур Смольянинов, который долгие годы был обласкан вниманием российской публики и щедрыми гонорарами в кино, за последние месяцы из-за своих скандальных высказываний собрал целый ворох статусов: на Родине он теперь не только признан иноагентом, но и внесен в реестр террористов и экстремистов.

Последнее "звание" грозит его обладателю целым рядом проблем. Террористы-экстремисты не могут пользоваться своими счетами в российских банках, быть учредителями общественных объединений, вступать в права наследования, получать алименты, возмещение вреда по суду, страховые выплаты, оформлять доверенности и заключать сделки у нотариуса. Все эти ограничения с прошлой недели касаются и Смольянинова с той лишь разницей, что актер сбежал за границу и возвращаться в Россию пока не намерен.

Между тем, здесь у беглеца осталась вся семья: бывшая жена Дарья Мельникова и двое детей, младшая сестра, двое братьев и мать Мария Смольянинова, которая больше всех беспокоится за нерадивого сына. Впрочем, как любая мать, она верит в лучшее.

- Он это переживёт, - прокомментировала Мария Смольянинова включение сына в реестр террористов и экстремистов, добавив, что финансовых последствий это не несет - оказалось, что знаменитый отпрыск не заработал себе даже на квартиру. - У него нет счетов. И собственности нет никакой, кроме моей машины. Недвижимости никогда не было.

Теперь, лишив себя возможности работать в России, актер-иноагент отправился в тур по зарубежью. Так, весь май Артур Смольянинов будет колесить по США с музыкально-поэтическим спектаклем по Бродскому. На свои концерты актер зазывает народ провокацией: мол, уникальная возможность - увидеть живьем опасного русского террориста! Однако билеты, судя по всему, продаются туго: после первых выступлений организатором пришлось объявить скидки на билеты.

*Признан иноагентом в РФ.