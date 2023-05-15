Не погиб и снова виноват! Почему Захар Прилепин должен оправдываться, что выжил в теракте

Сразу после покушения на Прилепина другая сторона идеологического фронта закипела Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько суток после взрыва машины Захара Прилепина в Нижегородской области новость о покушении держалась в топе. Потом (как и в случае с Дарьей Дугиной, Владленом Татарским и др.) поток схлынул: коронация Карла III, возвращение Пугачевой и прочий бессмысленный для русского человека инфошлак. «А кто-то просто шел домой и ел яичницу», как пел лидер группы ДДТ.

Разумеется, каждый адекватный человек вне зависимости от политических взглядов любой жертве взрыва только посочувствует. В худшем случае останется нейтрален. Операции, тяжелые травмы, непредсказуемые последствия, ужас детей, семьи и близких, — как это может вызывать злорадство, сомнения или «смешанные чувства»? Оказывается, может.

ТЫ ИМ ФОТО, А ОНИ НЕ ВЕРЯТ

Сразу после покушения на Прилепина другая сторона идеологического фронта закипела - не устроил недостаточно удачный результат, надо было срочно дискредитировать событие.

6 мая 2023 года Захар Прилепин провинился - не погиб. Иной исход, конечно, его «грехов» не списал бы (глумеж перерос бы в эйфорию), но феерически безумной конспирологии точно бы не было. А так — сколько угодно: новосибирская сценаристка Марийка Батлер (в миру Мария Ефремова), к примеру, предложила подписчикам «подумать», почему Прилепин не погиб.

- Как при таких повреждениях автомобиля один погибает на месте, а другого ни синяка, ни царапинки? - пишет она. - Оставьте эмоции и просто подумайте.

Оставляем. Думаем. Загибаем пальцы: черепно-мозговая травма, переломы обеих ног (и не только), повреждение позвонков, контузия легких… Там еще много что описано в медкарте. Сам Прилепин не хочет акцентировать внимание на болячках, а вот его пресс-служба вынуждена чуть ли не ежедневно отчитываться. Во избежание кривотолков, вранья и… «чтобы врагов не радовать».

Когда появились первые «сомнения», Прилепину даже пришлось даже фото раскуроченной, как после удара топором, ноги выкладывать. И на селфи-видео с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным решиться (там Захар выглядит, мягко говоря, непривлекательно для женской части аудитории). Уж и глава Минздрава Михаил Мурашко состояние пациента комментировал («Речи о выписке не идет», - говорил он тогда), и глава СКР, и нижегородский губернатор…

Тоже все врут? Или отыгрывают спектакль?

По самым предварительным прогнозам Захар пролежит в больнице несколько месяцев.

Все равно не верят.

ОТ ПРОТИВНОГО

В математике есть такой метод: от противного. Позаимствуем.

Допустим, инсценировка. Давайте проследуем логике разоблачителей теракта, как профессиональные сценаристы.

Кто мог такое инсценировать?

Версия 1. Банальная. Наши спецслужбы.

Версия стандартная и примитивная (в начале нулевых много подобных разгонялось), но забавная. Потому что настолько недооценивать их не стоит.

Версия 2. Предательская. Сам Захар.

Кхм. Тут Прилепина не стоит переоценивать. Пойти на убийство де-факто члена семьи и личного охранника (Александр «Злой» Шубин погиб в том теракте), беззаветно преданного почти 10 лет, добровольно бросившись на две противотанковые мины… Слишком тонкий для пиар-акции план.

Версия 3. Заговорщическая. Жители деревни.

Устали подолгу ждать скорую, и уговорили Захара безопасно подорваться на мине, чтобы в следующий раз кричать по телефону «103»: «У нас тут опять человеку плохо! Да, да, где Прилепина взорвали. Шлите вертолет, а то губернатору звонить будем!».

Версия 4. Рекламная. Немецкий концерн Audi.

После ухода из России пиарщики автогиганта решили развенчать миф об исключительной безопасности конкурентов из Volvo - и выбрали Захара, потому что он ездил Q7. Теракт организовали, чтобы показать надежность машины, которая выдерживает наезд на противотанковую мину и сохраняет жизнь как минимум водителю.

ГДЕ Ж ТАКОГО РЕЖИССЕРА ВЗЯТЬ?

Но занятнее всего поразмышлять, кто мог такое срежиссировать? Ведь в «постановке» участвовал не только Саша Шубин («Злой»), погибший друг и сослуживец Прилепина, но и:

- жители деревни, вытащившие раненого Прилепина через лобовое стекло и помогавшие ему, пока не приехала «скорая»,

- работник из дома Захара, державший его за руку

- глава Борского района Нижегородской области, пинками ускоривший процесс,

- нижегородские хирурги отделения интенсивной терапии.

- и многие другие.

Ох какая массовка. Круче, чем у Стенли Кубрика в «Спартаке».

КОМУ ЭТО НАДО БЫЛО?

Это, наверное, главный вопрос.

Властям, что получили болезненную засечку «теракт» в анамнезе в непростые для страны времена?

Спецслужбам, что вынуждены теперь расследовать взрыв государственной важности и безошибочно охранять семью Прилепина?

Ревнующим соратникам, мечтающим отправиться в зону СВО вместо Захара, заняв его место в батальоне?

Затаившемуся Ивану Урганту, который проигрывал в вечерних рейтингах прилепинской программе «Уроки русского»?

Короче, если не шлепать просто так языком, как Ефремова, и отбросить умственное бесстыдство, то два и два легко складываются в четыре. Исполнители установлены, заказчики в целом понятны…

«Инсценировать» такое чудесное спасение мог только разве что Бог. У которого, очевидно, свои планы. «И коли он не захочет, ничего у нас не будет».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Интересно другое. Борцы за права и свободы, за добро, пацифисты на словах, так истово защищающие некий абстрактный «мир» и «спокойствие», разгоняя бред про «постановку» теракта, не думают о живых людях?

А навсегда травмированным детям Захара, прорыдавшим сутки без остановки, пока папа не пришел в себя, приятно читать, что он на самом деле притворяется?

А безутешной маме?

А жене, которая пыталась прорваться в отделение реанимации?

А близким и друзьям? Возрастным в том числе.

А сотням людей на похоронах и прощании с Сашей Шубиным, которые пришли почтить его память? А его невесте?

Или это - прикроем глаза на оклеветанного Захара Прилепина - не тот «человеческий материал», неправильные русские, беспокоиться о которых нет никакого резона?

* признан Минюстом РФ иноагентом