Smartpharma Awards 2023. Выбор аптек

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8 июня 2023 года в Москве состоится церемония награждения ежегодной фармацевтической премии Smartpharma Awards 2023. Уникальность премии в том, что победителей выбирают аптечные сотрудники, ежедневно рекомендующие посетителям лекарственные препараты, БАДы и медицинские изделия. Голосование проводится среди верифицированной аудитории — респондентами являются фармацевты, первостольники, провизоры и менеджмент аптек.

Организатор премии — компания «Доктор на работе», создатель профессионального сообщества для работников аптек «Смартфарма». «Смартфарма» — это более 28 500 русскоязычных специалистов из России и других стран мира.

Номинантами премии ежегодно становятся OTC-лекарства — препараты, БАДы и медицинские изделия, реализуемые в аптеках. Также фармацевты России выбирают лидеров в номинациях: «Компания года», «Лучшие онлайн-коммуникации», «Аптека года».

В рамках юбилейной премии в 2022 году была учреждена специальная номинация — «Информационно-просветительский проект». Оргкомитет высоко оценивает подобные инициативы в рамках улучшения качества и продолжительности жизни человека, поэтому в 2023 году номинация вновь вошла в шорт-лист. Любая фармацевтическая компания может подать заявку с описанием своих недавно реализованных или проводимых в настоящее время проектов, экспертный совет рассмотрит их на соответствие регламенту и представит на голосование аптечным работникам.

Вручать премию традиционно будут непосредственные участники голосования — работники аптек, а также руководители аптечных сетей и другие представители фармацевтического сообщества.

По вопросам участия и для получения дополнительной информации вы можете обратиться к организаторам: awards@doktornarabote.ru.