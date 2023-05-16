Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 мая 2023 года: Кто в Европе неровно дышит к Зеленскому и чем соблазняли митрополита

Зеленский встретился с премьером Британии Риши Сунаком Фото: REUTERS

ПВО работает на совесть в СВО

Западная группировка войск на Купянском направлении нивелировала три ДРГ, до 145 бойцов ВСУ, две бронемашины, три автомобиля, две САУ «Гвоздика», а также гаубица Д-20. Группировка войск «Центр» вывела из строя более 75 националистов, две бронемашины, три пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30. Южная группировка войск на Донецком направлении нанесла противнику такие потери: до 235 украинских и иностранных солдат, танк, четыре бронемашины, семь автомобилей, гаубицы Д-20, Д-30 и «Мста-Б». Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожила свыше 150 украинских бойцов, а на Херсонском направлении - до 30 боевиков, бронемашину и четыре автомобиля. ВКС России в районах Селидово и Брусовки в ДНР сбили вертолеты Ми-24 и Ми-8 ВСУ. А силы ПВО перехватили семь противорадиолокационных ракет HARM, одну крылатую ракету Storm Shadow, 10 снарядов РСЗО HIMARS и 21 украинский БПЛА. Зенитчикам — слава.

Поляки то открывают КПП, то закрывают

Александр Кубраков, министр развития общин, территорий и инфраструктуры незалежной сообщил, что Варшава разблокировала КПП «Дорохуск — Ягодин». Он обеспечивал до 40% грузопотока из самостийной в Польшу. Курбаков поблагодарил польских коллег, но не преминул процедить сквозь зубы, что 10-дневная забастовка поляков причинила значительный ущерб его стране. Но тут же еще во Львовской области на КПП «Рава-Руська» на границе Польши и Украины выстроилась очередь из 300 фур. И большая часть из них тоже— с украинским зерном. Горек украинский хлеб.

Лондон пришлет Киеву сотни беспилотников

В Лондоне заявили, что отправят Киеву сотни новых ударных беспилотников. Их радиус действия будет более 200 км. По данным агентства Рейтер, такое решение было принято после того, как Зеленский встретился с премьером Британии Риши Сунаком. В заявлении правительства говорится: «Сегодня премьер-министр подтвердил дальнейшую поставку Великобританией сотен ЗРК и дополнительных беспилотных авиасистем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности».Лондон обещает, что вооружение доставят на Украину в ближайшие месяцы. А Зеленского у себя на ближайшие месяцы вы оставить не хотите?

Гонка Зеленского по Европе вызывает насмешки в западных СМИ

Доминик Вагхорн, редактор телеканала Sky News по международным делам, полагает, что путешествие Зеленского по странам Европы свидетельствует об обеспокоенности Киева по поводу нехватки вооружения для контрнаступления ВСУ. Украинский лидер проявляет все большее нетерпении из-за медленной доставки западного оружия. Вагхорн констатирует: «Было много обязательств, много обещаний, особенно в отношении современные боевые танки, но они не доходят до украинцев достаточно быстро». Обозреватель считает: «В Киеве все больше обеспокоены тем, что их хваленое контрнаступление, которое они хотят начать против русских, никак не может начаться, пока они не получат все это оружие». На колу мочало — начинай сначала.

Киев зовут в НАТО, но шепотом

The Washington Post сообщает, что в Белом доме принято решение: страны НАТО не будут направлять Киеву приглашение стать членом североатлантического альянса на июльском саммите в Вильнюсе. При том там будет обсуждаться возможность наращивания взаимодействия с киевским режимом и потенциальное установление сроков его вступления в военный блок. Американское издание, ссылаясь на источники в Вашингтоне, утверждает: «Среди 31 члена альянса, несмотря на все призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО на встречи 11–12 июля не направит Украине официальное приглашение о вступлении». Несмотря на утверждения того же Зеленского, что все-все страны просто мечтают увидеть его державу в этом блоке.

Подожгли очередной центр для беженцев

Издание Donegal Daily сообщает, что на севере Ирландии подожгли центр для украинских беженцев. Местный бизнесмен Питер Кейси, владелец этого сарая, сокрушался: «Ночью мой некоммерческий центр для украинских беженцев в Банкране взломали и серьезно повредили пожаром». И пообещал отремонтировать помещение, которому «нанесли вред бандиты». Да вроде все бандиты из Ирландии в Америку уехали? Самое удивительное, что в момент пожара в здании никого не было, по данным полиции. Недовольство приезжими из Украины в Ирландии растет. С февраля 2022 года в страну прибыли более 70 тысяч украинских беженцев. Большинство из них хочет не работать, а получать пособия. Жовто-блакитный флаг им в руки.

В столице ЛНР пытались взорвать министра МВД

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о покушении на жизнь министра МВД Луганской народной республики Игоря Корнета. В пресс-службе СК РФ сообщили: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК РФ». Следствием установлено, что днем 15 мая в салоне красоты на улице Демехина в Луганске сработало взрывное устройство. Из-за взрыва пострадали мирные граждане. Ранения получил и Игорь Корнет. Луганск точно перестал быть «тыловым городом».

СБУ давно давила на митрополита Павла

Митрополит Павел сообщил, что Служба безопасности Украины принуждала его пойти на сделку. Наместнику Киево-Печерской лавры предложили следующее: его оставляют на свободе, а всю православную братию выселяют из Лавры. В противном случае, как утверждает митрополит, в СБУ обещали возбудить в отношении него уголовное дело. Мужик сказал — мужик сделал. Суд в Киеве отправил наместника Киево-Печерской лавры под домашний арест на два месяца, повесил Павлу браслет на ногу и запретил ему общаться с верующими. Но наверху все видят и все помнят.