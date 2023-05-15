Россияне поставили новый рекорд по публикации онлайн-объявлений Фото: Shutterstock

Теперь на каждого жителя страны приходится более одного объявления на Авито. В марте прошлого года число активных объявлений на платформе составляло 82 млн, таким образом, за год оно выросло почти в два раза. Предыдущий рекорд в 100 млн активных объявлений был установлен в мае 2022 года. При этом за 1,5 года количество новых ежедневно размещаемых объявлений выросло почти в 3 раза и впервые превысило 2 млн новых объявлений в день.

По данным SimilarWeb на 1 апреля 2023 года, число визитов на Авито составляет 366,7 млн в месяц — по этому показателю платформа лидирует среди классифайдов в мире. При этом в марте 2023 года активная аудитория Авито тоже установила новый рекорд — 61 млн человек в месяц.

Иван Гуз, управляющий партнер по развитию бизнеса Авито:

«150 млн объявлений — с одной стороны, действительно красивая цифра. С другой, в этом нет ничего удивительного. Во-первых, потому что аккаунт на Авито есть практически у каждого. А во-вторых, за этим стоит ежедневная работа большой команды Авито, где все сотрудники трудится над реализацией миссии — помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Для нас это новый рекорд, и большой вклад в него вносит сегмент малого и среднего бизнеса, которому Авито позволяет закрывать все больше и больше потребностей — от поиска сотрудников до продажи товаров и услуг через безопасные сделки. За последний год мы инвестировали больше 20 млрд рублей в развитие и поддержку продуктовых решений на платформе и в обучение пользователей. Рост числа объявлений и аудитории подтверждает, что мы все делаем правильно и говорим на одном языке с нашими пользователями. В следующем году мы продолжим вкладываться в развитие платформы, чтобы сделать ее еще более интуитивной и полезной».

Авито занимает ведущие позиции на всех рынках своего присутствия. За год рост числа активных объявлений составил:

- Товары — 48%;

- Авто — 57%;

- Недвижимость — 25%;

- Работа — 30%;

- Услуги — 20%.

За год Авито серьезно изменился, чтобы пользователям было проще решать свои задачи. Платформа обновила фирменный стиль, запущены Возврат товаров, Корзина и другие опции, расширяющие возможности коммерции. На Авито доступны механика благотворительной помощи Знак добра и экологический калькулятор, раздел Авито Польза и интерактивная карта для помощи отрядам Лиза Алерт.

Рост активности на платформе также тесно связан с повышением уровня доверия пользователей. По итогам внутренних исследований компании, более 70% пользователей Авито сегодня полностью доверяют платформе.

Росту доверия к сделкам на платформе способствуют технологии для защиты на Авито: инструменты для подтверждения подлинности аккаунта, «Безопасный вход», онлайн-звонки через приложение. Внутри безопасного мессенджера Авито каждую минуту отправляется около 40 тысяч сообщений и создается порядка 10-12 тысяч новых бесед. А количество звонков через приложение достигает 1,8 млн в день. За последние два года компания улучшила показатели безопасности в 20 раз.