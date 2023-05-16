Анекдоты: Происшествие в консерватории. Две девицы пришли на Шамана, а оказался Шуман

- Почему у тебя в саду нет пугала?
- А зачем? Я и сам целый день дома.
* * *
Ушла от мужа к родителям. Каждое утро перед работой мама готовит мне завтрак, а папа прогревает мою машину. Замуж больше не пойду…
* * *
Наши футболисты играют по принципу: чем меньше бьешь по воротам, тем реже промахиваешься.
* * *
Удивительно, как быстро меняется волевое, честное, открытое лицо на предвыборных плакатах кандидата на сонную, безразличную, лоснящуюся рожу действующего депутата…
* * *
- Мои родители относятся ко мне как к Богу. Они в меня не верят…
* * *
С женой мы познакомились в столовке универа. У нее не хватало пяти рублей отдать кассиру, а я стоял после нее, вот она у меня их и попросила. Тогда я еще не знал, что это только начало...
* * *
Жена правильного пацана вечером просит мужа:
- Дорогой, ты не мог бы уложить ребенка?
- Нет проблем, в натуре! Одним ударом!
* * *
- Человеческий идиотизм вечен!
- Надо бы сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как?
- Да просто. Повесить на ручку генератора табличку «Не крутить!».
* * *
- Деньги нельзя заработать, деньги можно только своровать!
- Фигня, я же зарабатываю.
- То, что ты зарабатываешь, это не деньги!
* * *
В квартире врача звонок в дверь.
Доктор открывает дверь и видит на пороге скелет.
- Вот так всегда, - раздраженно бормочет врач, - тянут до последнего момента, а потом бегут к врачу.
* * *
- Участвуешь в модной акции «Ночь в музее»?
- Не. Я в традиционной акции «Ночь в кроватке».
* * *Первый закон счастливой семейной жизни для мужа: никогда не рассказывай, как вкусно тебя кормили мама, бабу
шка и первая жена.
* * *
Российский Олимпийский комитет рассматривает новый вид спорта - женское троеборье: коня на скаку остановить, в горящую избу войти, посмотреть - рублем подарить.
* * *
- Вам что, молодые люди?
- Глюконата кальция две упаковки.
- Всё?
- Активированного угля, пожалуйста, тоже две.
- Господи, что у вас?
- Чемпионат по шашкам.
* * *
- Петрович, как называется очень сильный загар?
- Может, перегар?..
* * *
- Где ты пропадал?
- Был на курсах «Жизнь без мата».
- И как тебе?
- Взвинчен, раздосадован, подите прочь!..
* * *
- Слушай, ты не знаешь, зачем в кока-колу добавляют ортофосфорную кислоту? Это делает ее вкуснее?
- Нет, это единственное, что разъедает гамбургеры!