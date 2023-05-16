Анекдоты: Происшествие в консерватории. Две девицы пришли на Шамана, а оказался Шуман

- Почему у тебя в саду нет пугала?

- А зачем? Я и сам целый день дома.

* * *

Ушла от мужа к родителям. Каждое утро перед работой мама готовит мне завтрак, а папа прогревает мою машину. Замуж больше не пойду…

* * *

Наши футболисты играют по принципу: чем меньше бьешь по воротам, тем реже промахиваешься.

* * *

Удивительно, как быстро меняется волевое, честное, открытое лицо на предвыборных плакатах кандидата на сонную, безразличную, лоснящуюся рожу действующего депутата…

* * *

- Мои родители относятся ко мне как к Богу. Они в меня не верят…

* * *

С женой мы познакомились в столовке универа. У нее не хватало пяти рублей отдать кассиру, а я стоял после нее, вот она у меня их и попросила. Тогда я еще не знал, что это только начало...

* * *

Жена правильного пацана вечером просит мужа:

- Дорогой, ты не мог бы уложить ребенка?

- Нет проблем, в натуре! Одним ударом!

* * *

- Человеческий идиотизм вечен!

- Надо бы сделать вечный двигатель на идиотизме. Но как?

- Да просто. Повесить на ручку генератора табличку «Не крутить!».

* * *

- Деньги нельзя заработать, деньги можно только своровать!

- Фигня, я же зарабатываю.

- То, что ты зарабатываешь, это не деньги!

* * *

В квартире врача звонок в дверь.

Доктор открывает дверь и видит на пороге скелет.

- Вот так всегда, - раздраженно бормочет врач, - тянут до последнего момента, а потом бегут к врачу.

* * *

- Участвуешь в модной акции «Ночь в музее»?

- Не. Я в традиционной акции «Ночь в кроватке».

* * *Первый закон счастливой семейной жизни для мужа: никогда не рассказывай, как вкусно тебя кормили мама, бабу

шка и первая жена.

* * *

Российский Олимпийский комитет рассматривает новый вид спорта - женское троеборье: коня на скаку остановить, в горящую избу войти, посмотреть - рублем подарить.

* * *

- Вам что, молодые люди?

- Глюконата кальция две упаковки.

- Всё?

- Активированного угля, пожалуйста, тоже две.

- Господи, что у вас?

- Чемпионат по шашкам.

* * *

- Петрович, как называется очень сильный загар?

- Может, перегар?..

* * *

- Где ты пропадал?

- Был на курсах «Жизнь без мата».

- И как тебе?

- Взвинчен, раздосадован, подите прочь!..

* * *

- Слушай, ты не знаешь, зачем в кока-колу добавляют ортофосфорную кислоту? Это делает ее вкуснее?

- Нет, это единственное, что разъедает гамбургеры!