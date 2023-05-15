Кому придется платить неустойки за Renault

Дилеры оснащали свои центры по требованиям Рено, закупали оборудование, обучали персонал Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Дилеры требуют 8,5 миллиарда рублей: чтобы являться дилерами марки, они оснащали свои центры по требованиям Рено, закупали оборудование, обучали персонал, на что брались кредиты. Но компания ушла и продажи встали. Покупатели требуют гарантийный ремонт, затраты на который полностью ложатся на плечи дилеров.

Как может сложиться ситуация с компенсациями? На эту тему рассуждает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Дилеры говорят: если покупатели будут приходить с судебными претензиями из-за невозможности проведения в срок гарантийного ремонта или за заводской брак, мы готовы отвечать – но по суду. То есть, дилеры готовы перевыставить судебные претензии фирме Renault.

Предположим, суд примет решение истребовать с фирмы Renault соответствующие суммы в каждом конкретном случае. А дальше что? Возможны два варианта:

исполнение судебного требования по месту регистрации компании Renault;

исполнение судебного требования в России.

Взять деньги в Европе? Абсурд. Получить деньги в России по решению российского суда? Это возможно – если у французов остались активы. И они остались. Но все активы были переданы сначала НАМИ, а затем АВТОВАЗу. А еще - правительству Москвы. Правопреемник Рено в России – Москвич. А это государственные структуры.

Можно ли истребовать деньги за невыполнение дилерами гарантийных условий с государства? Суд принимает решение в пользу дилера, государство платит – и дилер расплачивается с вами, как с владельцем автомобиля Renault. Это настоящий челлендж.