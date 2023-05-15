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Авто15 мая 2023 19:03

Кому придется платить неустойки за Renault

Бывшие дилеры Renault написали автоконцерну письмо с требованием компенсировать убытки в связи с уходом бренда из России
Максим КАДАКОВ
Максим КАДАКОВ
Дилеры оснащали свои центры по требованиям Рено, закупали оборудование, обучали персонал

Дилеры оснащали свои центры по требованиям Рено, закупали оборудование, обучали персонал

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Дилеры требуют 8,5 миллиарда рублей: чтобы являться дилерами марки, они оснащали свои центры по требованиям Рено, закупали оборудование, обучали персонал, на что брались кредиты. Но компания ушла и продажи встали. Покупатели требуют гарантийный ремонт, затраты на который полностью ложатся на плечи дилеров.

Как может сложиться ситуация с компенсациями? На эту тему рассуждает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков.

Дилеры говорят: если покупатели будут приходить с судебными претензиями из-за невозможности проведения в срок гарантийного ремонта или за заводской брак, мы готовы отвечать – но по суду. То есть, дилеры готовы перевыставить судебные претензии фирме Renault.

Предположим, суд примет решение истребовать с фирмы Renault соответствующие суммы в каждом конкретном случае. А дальше что? Возможны два варианта:

исполнение судебного требования по месту регистрации компании Renault;

исполнение судебного требования в России.

Взять деньги в Европе? Абсурд. Получить деньги в России по решению российского суда? Это возможно – если у французов остались активы. И они остались. Но все активы были переданы сначала НАМИ, а затем АВТОВАЗу. А еще - правительству Москвы. Правопреемник Рено в России – Москвич. А это государственные структуры.

Можно ли истребовать деньги за невыполнение дилерами гарантийных условий с государства? Суд принимает решение в пользу дилера, государство платит – и дилер расплачивается с вами, как с владельцем автомобиля Renault. Это настоящий челлендж.

АвтоновостиО РАЗНОМ