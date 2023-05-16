Вопрос дня: Кому еще надо сократить рабочую неделю? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Оговоримся: короткая рабочая неделя предусмотрена только для работниц администрации правительства, а для других работодателей это просто рекомендация.

Ирина Волынец, многодетная мать, основатель Национального родительского комитета:

- Всем беременным женщинам. Только надо продумать, кто бизнесу компенсирует выпавшие рабочие часы. Может, надо сделать налоговые льготы на недополученную сумму. Иначе компании просто не будут нанимать беременных.

Юрий Лепехин, советский и российский педагог, Герой Труда:

- Не надо никому урезать рабочий день. У нас и так экономика на месте топчется последние годы. Наоборот, надо еще больше работать. Да, трудно. В конце концов, можно детей в кружках до вечера оставлять. Вместо того чтобы 10 мам шли к 10 детям, можно, чтобы одна сидела с десятерыми. А девять работали полный день.

Роман Худяков, президент Союза профсоюзов России:

- Всем остро нуждающимся категориям - инвалидам, многодетным родителям. С одной стороны, их не так много. С другой - им приходится много времени тратить на бытовые запросы… Их можно поддержать, дав несколько свободных часов в неделю.

Андрей Борисенко, космонавт, Герой России:

- Это чисто экономический вопрос. Каждый регион сам должен решать, кому он может позволить сокращенный рабочий день. Вот в космосе всем положено такое же количество выходных и праздников, что и на Земле. И каждый сам решает, как потратить свободное время. Но обычно все работают сверхурочно, потому что задач много.

Роман Русинов, автогонщик, победитель серии Ле-Ман:

- Если повысить производительность труда, то можно хоть всем сократить рабочий день! Во многих странах Европы рабочих часов уже сейчас меньше, чем у нас, а сделать они успевают больше. Надо не ходить на длинные перекуры или долгие чаепития у кулера, а работать. Сделал все, что было нужно, - ну иди хоть днем. А то ведь можно и до вечера сидеть и ничего не делать.

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