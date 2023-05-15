Живущая в США дочь Анжелики Варум показала певицу без макияжа

Анжелика Варум. Фото: Евгения ГУСЕВА

Дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина с детства живет в США, где ее воспитывали бабушка и дедушка – родители мамы. 24-летняя Лиза очень отличается от других звездных наследников. Девушка почти не рассказывает о своей личной жизни, не хвастается славой родителей и сама зарабатывает себе на жизнь. Наследница артистов пошла по их стопам и тоже выбрала карьеру музыканта: она сама пишет песни и исполняет их в составе музыкальной группы «Bruvvy band». Увидеть Елизавету вместе с Варум и Агутиным – большая редкость. Но в День матери, который отмечается за рубежом во второе воскресенье мая, Лиза сделала исключение и поделилась в соцсетях фотографией с мамой.

Девушка трогательно поздравила Анжелику Варум на своей странице, опубликовав их совместный снимок.

«Поздравляю маму, которая боролась за меня всю жизнь», - написала Елизавета Агутина.

На фото Анжелика Варум нежно обнимает дочку. Камера запечатлела певицу без макияжа, в естественном виде. Такой звезду шоу-бизнеса многие поклонники увидели впервые.

Дочь Лиза показала певицу без макияжа. Фото: соцсети.

В свое время за океан уехал отец Анжелики Варум, композитор Юрий Варум. Вместе со своей женой Любовью (мачехой Анжелики) он взял на себя все заботы о маленькой Лизе, фактически вырастив ее. Формальным поводом для эмиграции девочки стали проблемы со здоровьем. Агутин в одном из интервью рассказывал – мол, Лиза слишком слабенькая, и российский климат ей не подходит. К тому же Леонид и Анжелика всегда были заняты карьерой, гастролями и не могли уделять дочке достаточно внимания.

Елизавета окончила школу в США. Еще во время учебы она начала серьезно заниматься музыкой. Сейчас девушка выступает под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Два года назад Дочь Агутина и Варум получила американское гражданство. У Лизы есть бойфренд, американец. Как и она, молодой человек – профессиональный музыкант.

Поскольку на первых порах музыка не приносила ей особого дохода, Елизавета была вынуждена подрабатывать. Агутин и Варум принципиально отказались помогать дочери материально, посчитав, что она должна всего добиваться сама. Сначала Лиза работала на кухне, готовила обеды для семьи. Затем наследница Агутина и Варум устроилась курьером и развозила еду пожилым людям из заведений общепита.

- Пошла работать в семью, она хорошо готовит, - рассказывала Анжелика Варум о дочке в YouTube-шоу «А поговорить?». – Готовила им завтраки и обеды. Потом ей это надоело. И сейчас она старикам развозит еду. С парнем между концертами они так зарабатывают.