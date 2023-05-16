Военная спецоперация на Украине 16 мая 2023: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 мая 2023 года.

По всей линии соприкосновения можно заметить активность ВСУ, но это все еще не является анонсированным Украиной контрнаступлением, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Российские системы ПВО впервые перехватили ракету Storm Shadow в зоне спецоперации. За прошедшие сутки в зоне СВО были перехвачены также семь ракет HARM и десять снарядов HIMARS.

Над стадионом «Донбасс-Арена» российские системы ПВО сбили украинскую ракету. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Российский танкист рассказал об отступлении немецкого Leopard после первого выстрела в его сторону. Первое столкновение с танком Leopard произошло на территории ДНР.

Житель Артемовска рассказал, что ВСУ при отступлении из города подожгли многоэтажку с людьми. По его словам, украинские военные не давали людям покинуть дом.

Врио руководителя МВД Луганской народной республики Игорь Корнет получил ранения в понедельник, 15 мая. Он пострадал во время взрывов, которые ранее прогремели в центре Луганска.

Штурмовые отряды России продолжают продвижение в западных кварталах Артёмовска (украинское название - Бахмут), при активной поддержке авиации ВС РФ. В населённом пункте Красное, в ДНР, противника теснят подразделения 4-й мотострелковой бригады. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Рогов сообщил об уничтожении базы ВСУ в городе Гуляйполе в Запорожской области. Точным ударом было уничтожено административное здание, используемое боевиками ВСУ в качестве расположения.

Министерство обороны РФ сообщило, что подразделения ВДВ России успешно отразили попытку контратаки украинской армии, поразив наступающего противника из ручных и противотанковых гранатометов.

Вооруженным силам Украины нужно еще немного времени для подготовки к контрнаступлению, заявил президент страны Владимир Зеленский в ходе визита в Великобританию.