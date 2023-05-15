Измученная Анна Семенович рассказал о своих злоключениях в Европе

Анна Семенович. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анна Семенович почти сутки не выходила с поклонниками на связь в соцсетях. Оказывается, певица уехала за границу, где пережила настоящие злоключения. Артистку пригласили выступить на частной вечеринке в Испании. До Валенсии Семенович добралась вполне благополучно. А вот обратная дорога стала для нее настоящим адом.

Из Валенсии до Москвы Анна добиралась больше суток. Певица очень спешила, поскольку ей надо было вернуться вовремя, чтобы принять участие в съемках одного телепроекта. Но это ей не удавалось, поскольку сразу два самолета, на которых она собиралась долететь до России, вышли из строя.

Семенович рассказала, что проблемы началась уже тогда, когда она находилась в салоне лайнера, следовавшего по маршруту Валенсия – Стамбул. Анна и другие пассажиры провели в душном самолете без кондиционера более трех часов. Семенович особенно переживала, что опоздает на стыковочный рейс до Москвы.

Но на этом злоключения не закончились. Пассажирам объявили о задержке и второго рейса, на этот раз в Турции. Причина была та же - технические повреждения лайнера. Семенович рассказала подписчикам, что смогла покинуть Стамбул чудом.

«Я пропала из сторис и постов, поскольку почти сутки добиралась до Москвы, - сообщила певица на своей странице. – Я думала, что опоздаю на стыковку в Стамбуле. Прилетаю в Стамбул. Нужно было забрать чемодан, по новой перерегистрироваться. И случается поломка самолета еще здесь… Я боялась, что я вообще не доберусь до Москвы в нужное мне время, потому что участвую в одном секретном проекте, и если не попадаю на него, то из проекта я выбываю. И я взмолилась…»

К счастью, спустя несколько часов сотрудники авиакомпании посадили певицу на другой рейс до Москвы, и Анна все-таки успела на съемки.

Несмотря на пережитые волнения, Семенович все-таки успела отдохнуть в Европе. По пути в Валенсию певица провела несколько дней в Барселоне. Там она в компании подруг каждый день осматривала местные достопримечательности и ходила на экскурсии. Первым делом артистка отправилась в Парк Гуэль – один из самых известных проектов архитектора Гауди.