Упавший рояль едва не пришиб старого Фирса

Кирилл Пирогов в роли Фирса. Фото: Сергей Петров

В спектакле занята половина звезд этого театра: Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Олег Нирян, Мария Андреева, Карэн Бадалов, Федор Малышев... Как и в предыдущих работах Ивана Поповски в его новой постановке главное — человек играющий, именно на богатстве актерских проявлений сосредоточился режиссер.

Перед началом спектакля занавес раздвигает не современная машинерия, а старенький Фирс. На голове у него – шляпа-цилиндр, лицо украшают широкие бакенбарды. Он еле идет вдоль авансцены, опираясь на палочку. И даже наблюдательный зритель не сразу узнает в старом лакее звезду театра Петра Фоменко – артиста Кирилла Пирогова. Наконец он открывает занавес словно окна в старинной усадьбе, котрая довольно велика – во всю сцену. На горизонте свисает эффектная, воздушная драпировка из укрывочной полиэтиленовой плёнки. Из зрительного зала она смотрится словно вишневый сад в белой дымке. Сад в самом цвету. Уже май. Но на улице холодно. Лают собаки.

- Собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут, - сообщает Дуняша (актриса Екатерина Смирнова). Лопахин (Денис Аврамов) мечтательно ждет приезда хозяйки имения - Любови Андреевны Раневской. И вот шумной толпой хозяева приезжают со станции. Не хватает только цыган… «С Парижем покончено!..», - объявляет Раневская в исполнении актрисы Галины Тюниной.

Галина Тюнина (в центре) в роли Раневской. Мария Андреева - Варя, Александра Кесельман - Аня. Фото: Юнина Лена

За сценографию отвечали художница Нина Бачун (Oaza) и Иван Поповски. Они построили дом на небольшом помосте. Дом получился компактный как детская песочница, но в нем уместились: уютный диван, многоуважаемый шкаф и еще один шкаф... Раневская целует то один шкаф, то другой – не виделись 5 лет. Переключается на кукол - душит их в объятиях. Кукол три, как и сестёр - Ира, Маша...

«Как я люблю Россию, люблю нежно, - с актерским драматизмом сообщает она, как будто бы и не Раневская, а героиня другой пьесы Чехова – актриса Ирина Аркадина. - А не выпить ли кофе?». Режиссер Иван Поповски решил высмеять всех чеховских героев разом. И в этом взгляде не столько сострадание и нежность, сколько ирония и стеб. Они - большие дети, не желающие взрослеть, оттого смешные и трогательные. С детской надеждой и верой глядят они в будущее. Раневская в исполнении Галины Тюниной - вечная девочка-припевочка, непрактичная, легкомысленная: строить на месте усадьбы дачи – фи, это пошло.

Мария Андреева играет приёмную дочь Раневской Варю. Фото: Юнина Лена

Гувернантка Шарлотта (Дани Каган), одетая во французский мундир времен наполеоновских войн, неумело показывает фокусы. Варя в исполнении Марии Андреевой рассказывает, как её тянет в святые места. Но на деле ждет, когда к ней посватается Лопахин. Дуняша мечтает выйти замуж за лакея Яшу с повязкой на глазу, похожего на героического адмирала Нельсона. Клоуны.

В сцене, где Раневская-Тюнина обращается к Фирсу-Пирогову: «Мой старичек, ты ещё жив?» - зал понимающе хихикает: Галину Тюнину и Кирилла Пирогова связывают многолетние романтические отношения. Ироничный подтекст, заложенный в этой фразе, зрителями оценен.

На роль прохожего – полторы минуты сценического времени - приглашен один из «стариков» этого театра – артист Карен Бадалов (с ним в очредь играет Кирилл Пирогов). Он тоже старается порадовать публику обольстительной игрой, хотя в этой роли играть особенно нечего. Но надо - раз уж сделана ставка на щедрую театральность, игру ради игры.

Фото: Юнина Лена

В конце спектакля маленький, уютный мир старой усадьбы сжимается до игрушечного паровозика, найденного в углу детской.

Финал получился эффектный и шумный. Понятно, что слышен удар топора - рубят вишневый сад. Но значительно громче падает рояль с большой высоты и разлетается на части. Старая усадьба безвозвратно разрушена. Старичок Фирс, уютно усевшись в детские санки-каляску, говорит свой финальный монолог: «Заперто. Уехали. Про меня забыли…». Достаёт из кармана игрушку-волчок и под его вращение тихо засыпает.

Легкость, лукавство, элегантная ирония, добрый юмор – всё, чем знаменит театр Петра Фоменко, в спектакле присутствует. Но театрального счастья на выходе из зрительного зала почему-то не получилось.

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