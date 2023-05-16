У Пентагона заканчиваются деньги, выделенные для Украины

ВСУ вот уже который месяц обещают своим западным спонсорам масштабное контрнаступление, все увеличивая и увеличивая свои финансовые аппетиты. Фото: REUTERS

Конгресс США в декабре 2022 года одобрил пакет военной помощи Украине, оцененный в $48 миллиардов. Не прошло и полгода, как из этой суммы осталось чуть больше десятой части – около $6 миллиардов. А это означает, что уже совсем скоро Пентагон не сможет обеспечивать киевскому режиму поставки вооружений.

Теоретически, как пишет американское издание Politico, законодатели смогут запросить и одобрить еще один пакет помощи, но с учетом надвигающегося на США дефолта и ухода конгрессменов на летние каникулы, шансы на оперативное рассмотрение этого вопроса оцениваются как призрачные.

«Конец помощи Украине стремительно приближается. Повторить это будет непросто», – так озаглавлена статья, вышедшая в Politico.

Все это вызывает у киевского режима настоящую панику: ведь ВСУ вот уже который месяц обещают своим западным спонсорам масштабное контрнаступление, все увеличивая и увеличивая свои финансовые аппетиты.

Также не на руку Киеву играют и изменившиеся настроения в Конгрессе США: там сейчас все больше и больше считают, что тратить казенные миллиарды нужно на внутренние нужды Америки. Так, зам. председателя Комитета по разведке Сената Марк Рубио заявил, что дополнительное финансирование Украины «будет ошибкой со стороны администрации Байдена». Многие также стали настаивать на том, что уже выделенных денег украинцам хватит для того, «чтобы продержаться». По крайней мере, до начала обсуждения нового американского бюджета. А оно может начаться лишь после окончания фискального года, заканчивающегося в Америке 30 сентября.

Конгрессмены и не скрывают, что такая задержка до конца календарного года позволит США выиграть время, «чтобы посмотреть, как идет СВО, и как идет контрнаступление».

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